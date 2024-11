Tremor sentido em MG pode ter sido causado por 'sonic boom'; entenda

Do UOL, em São Paulo

Moradores do Sul de Minas Gerais sentiram uma espécie de tremor de terra entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10). Contudo, especialistas descartam hipótese de terremoto e afirmam que o caso pode se tratar de um "sonic boom". Entenda.

O que aconteceu

Moradores relataram tremores de terra ao Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo). O tremor foi sentido em ao menos 20 cidades do sul de Minas entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10).

Apesar, dos tremores, Centro de Sismologia descarta a possibilidade de um terremoto. De acordo com a USP, não foi registrado "nenhum sinal que possa ser identificado como um tremor de terra neste horário reportado pelas pessoas".

Especialista do centro acredita em "sonic boom". Bruno Collaço, sismólogo da USP, explicou para a reportagem que o episódio pode ter sido provocado pela passagem de um objeto supersônico.

Avião quebrando a barreira do som pode ter gerado ondas de choque. Apesar do susto, o especialista explica que o evento não traz nenhum tipo de dano maior além do desconforto dos moradores.

Este tipo de evento gera ondas de choque que chegam à superfície e acaba sendo facilmente confundido com tremores de terra.

Bruno Collaço, sismólogo

Ao UOL, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que nenhum avião da Força transitou pela região na data e horário do ocorrido.

Em tradução para o português, "sonic boom" significa estrondo sônico. Esse estrondo é representado por um barulho extremamente alto e acontece quando um objeto se locomove mais rápido que a velocidade do som no ar.

Apesar de não oferecer risco, essa estrondo pode provocar vibrações intensas. O fenômeno pode até causas danos a estruturas, como vidraças, mas não há registro de episódios mais graves.