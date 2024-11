Reinaldo: Governo tem de deixar debate do 6X1 para sociedade e Congresso

O governo não deve entrar no debate sobre a escala de trabalho 6x1 para não pagar um preço político por isso, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quarta-feira (13).

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim desse modelo de jornada alcançou no Congresso o número de assinaturas necessárias para tramitar. O texto é da deputada Erika Hilton (PSOL).

O governo não tem, como governo, de embarcar nessa. Tem que deixar esse assunto fluir no Congresso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ele destacou que existem contratempos.

Primeiro, vamos ver em quanto tempo se vai implementar isso, porque, de saída, também não podemos fazer de conta que a ideia só traz benefícios. Existe um aumento no custo do trabalho, é obvio, é uma questão matemática.

E esse aumento no custo do trabalho será transferido para as coisas, seja lá o que a empresa venda. Primeira coisa, teria de pensar numa implementação que tivesse um determinado tempo até que se consolidasse. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou que a entrada do governo na discussão vai suscitar uma moeda de troca.

O governo tem que deixar que o debate aconteça no Congresso, assim como está acontecendo na sociedade. Não tem de entrar. Porque o governo entrar, sempre significa fazer alguma espécie de negociação.

Negociação com quem? Para que as pessoas votem essa proposta vão querer o quê em troca? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Segundo Reinaldo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve, sim, se manifestar, mas de maneira pessoal.

Então, acho que o governo não tem que entrar nessa. Obviamente, o Lula não tem por que ser hostil ao texto. Ele, pessoalmente, acho que pode e deve se manifestar em favor do texto. Agora, [deve] deixar que o debate aconteça. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

