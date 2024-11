Quantos votos tem a PEC da escala 6x1? Veja lista de assinaturas atualizada

Do UOL, em São Paulo

O texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da jornada de trabalho 6 x 1 conta com apoio de 194 deputados federais dos 171 necessários para tramitação no Congresso Nacional. Para ser protocolada e iniciar sua tramitação, uma proposta deste tipo precisa de, no mínimo, de 171 assinaturas dos 513 deputados.

O número atualizado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (13) por Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentar responsável por recolher as assinaturas.

Veja a lista completa

Afonso Motta (PDT-RS) Airton Faleiro (PT-PA) Alencar Santana (PT-SP) Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) Alfredinho (PT-SP) Alice Portugal (PCdoB-BA) Amanda Gentil (PP-MA) Amom Mandel (Cidadania-AM) Ana Paula Lima (PT-SC) Ana Pimentel (PT-MG) André Figueiredo (PDT-CE) André Janones (Avante-MG) Andreia Siqueira (MDB-PA) Antônia Lúcia (Republicanos-AC) Arlindo Chinaglia (PT-SP) Átila Lins (PSD-AM) Augusto Puppio (MDB-AP) Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) Bacelar (PV-BA) Bandeira de Mello (PSB-RJ) Benedita da Silva (PT-RJ) Bohn Gass (PT-RS) Bruno Farias (Avante-MG) Camila Jara (PT-MS) Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO) Carlos Veras (PT-PE) Carlos Zarattini (PT-SP) Carol Dartora (PT-PR) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Célio Studart (PSD-CE) Charles Fernandes (PSD-BA) Chico Alencar (PSOL-RJ) Cleber Verde (MDB-MA) Clodoaldo Magalhães (PV-PE) Coronel Ulysses (União Brasil-AC) Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) Daiana Santos (PCdoB-RS) Damião Feliciano (União Brasil-PB) Dandara (PT-MG) Daniel Almeida (PCdoB-BA) Daniel Barbosa (PP-AL) Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) Delegada Katarina (PSD-SE) Delegado Bruno Lima (PP-SP) Denise Pessôa (PT-RS) Dilvanda Faro (PT-PA) Dimas Gadelha (PT-RJ) Domingos Neto (PSD-CE) Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) Douglas Viegas (União Brasil-SP) Dr. Francisco (PT-PI) Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO) Dra. Alessandra Haber (MDB-PA) Duarte Jr. (PSB-MA) Duda Ramos (MDB-RR) Duda Salabert (PDT-MG) Eduardo Bismarck (PDT-CE) Eduardo Velloso (União Brasil-AC) Elcione Barbalho (MDB-PA) Elisangela Araujo (PT-BA) Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT) Eriberto Medeiros (PSB-PE) Erika Hilton (PSOL-SP) (autora) Erika Kokay (PT-DF) Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) Fausto Pinato (PP-SP) Fausto Santos Jr. (União Brasil-AM) Felipe Carreras (PSB-PE) Fernanda Melchionna (PSOL-RS) Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) Fernando Mineiro (PT-RN) Fernando Rodolfo (PL-PE) Flávio Nogueira (PT-PI) Florentino Neto (PT-PI) Geraldo Resende (PSDB-MS) Gerlen Diniz (PP-AC) Gervásio Maia (PSB-PB) Gisela Simona (União Brasil-MT) Glauber Braga (PSOL-RJ) Gleisi Hoffmann (PT-PR) Guilherme Boulos (PSOL-SP) Guilherme Uchoa (PSB-PE) Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) Heitor Schuch (PSB-RS) Helder Salomão (PT-ES) Henderson Pinto (MDB-PA) Hugo Leal (PSD-RJ) Idilvan Alencar (PDT-CE) Ivan Valente (PSOL-SP) Ivoneide Caetano (PT-BA) Iza Arruda (MDB-PE) Jack Rocha (PT-ES) Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Jilmar Tatto (PT-SP) João Daniel (PT-SE) Jonas Donizette (PSB-SP) Jorge Solla (PT-BA) José Airton Félix Cirilo (PT-CE) José Guimarães (PT-CE) Joseildo Ramos (PT-BA) Josenildo (PDT-AP) Josias Gomes (PT-BA) Juliana Cardoso (PT-SP) Juninho do Pneu (União Brasil-RJ) Júnior Ferrari (PSD-PA) Keniston Braga (MDB-PA) Kiko Celeguim (PT-SP) Laura Carneiro (PSD-RJ) Leo Prates (PDT-BA) Leonardo Monteiro (PT-MG) Lídice da Mata (PSB-BA) Lindbergh Farias (PT-RJ) Lucas Ramos (PSB-PE) Luciano Amaral (PV-AL) Luciano Ducci (PSB-PR) Luciano Vieira (Republicanos-RJ) Luiz Couto (PT-PB) Luiza Erundina (PSOL-SP) Luizianne Lins (PT-CE) Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) Márcio Jerry (PCdoB-MA) Marcon (PT-RS) Marcos Tavares (PDT-RJ) Maria Arraes (Solidariedade-PE) Maria do Rosário (PT-RS) Marx Beltrão (PP-AL) Mauro Benevides Filho (PDT-CE) Max Lemos (PDT-RJ) Meire Serafim (União Brasil-AC) Merlong Solano (PT-PI) Miguel Ângelo (PT-MG) Moses Rodrigues (União Brasil-CE) Murillo Gouvea (União Brasil-RJ) Natália Bonavides (PT-RN) Nilto Tatto (PT-SP) Nitinho (PSD-SE) Odair Cunha (PT-MG) Orlando Silva (PCdoB-SP) Padre João (PT-MG) Pastor Diniz (União Brasil-RR) Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) Patrus Ananias (PT-MG) Paulão (PT-AL) Paulo Azi (União Brasil-BA) Paulo Guedes (PT-MG) Pedro Aihara (PRD-MG) Pedro Campos (PSB-PE) Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) Pedro Uczai (PT-SC) Pompeo de Mattos (PDT-RS) Prof. Reginaldo Veras (PV-DF) Professora Goreth (PDT-AP) Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) Rafael Brito (MDB-AL) Raimundo Costa (Podemos-BA) Raimundo Santos (PSD-PA) Reginaldo Lopes (PT-MG) Reginete Bispo (PT-RS) Reimont (PT-RJ) Renan Ferreirinha (PSD-RJ) Renilce Nicodemos (MDB-PA) Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Ricardo Ayres (Republicanos-TO) Ricardo Maia (MDB-BA) Roberto Duarte (Republicanos-AC) Rogério Correia (PT-MG) Rubens Otoni (PT-GO) Rubens Pereira Júnior (PT-MA) Rui Falcão (PT-SP) Ruy Carneiro (Podemos-PB) Sâmia Bomfim (PSOL-SP) Saullo Vianna (União Brasil-AM) Sidney Leite (PSD-AM) Socorro Neri (PP-AC) Stefano Aguiar (PSD-MG) Tabata Amaral (PSB-SP) Tadeu Veneri (PT-PR) Talíria Petrone (PSOL-RJ) Tarcísio Motta (PSOL-RJ) Thiago de Joaldo (PP-SE) Túlio Gadêlha (Rede-PE) Valmir Assunção (PT-BA) Vander Loubet (PT-MS) Vicentinho (PT-SP) Waldenor Pereira (PT-BA) Washington Quaquá (PT-RJ) Weliton Prado (Solidariedade-MG) Welter (PT-PR) Yandra Moura (União Brasil-SE) Zeca Dirceu (PT-PR) Zezinho Barbary (PP-AC)

A esquerda foi responsável por 61% das assinaturas. Enquanto 119 dos 194 votos saíram de partidos desse espectro político, a direita entregou 32 votos, incluindo um do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja como votou cada partido de acordo com a orientação política.

O que diz o texto

PEC reduz de 44h para 36h por semana o limite máximo de horas semanais trabalhadas. Segundo Erika Hilton (PSOL-SP), o formato atual não permite ao trabalhador "estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira".

Número máximo de dias trabalhados por semana passaria a ser quatro. Hoje, a regra prevê que ninguém pode trabalhar mais que 8h por dia e 44h por semana — mas não proíbe que alguém trabalhe seis dias por semana, desde que não ultrapasse os limites previstos.

Pela proposta, salários não mudam. "A definição de valor salarial visa proteger o trabalhador de qualquer tentativa de redução indireta de remuneração", diz o texto.

Jornada de seis dias de trabalho e um de descanso ultrapassa o razoável, segundo a PEC. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e relações familiares são alguns dos pontos citados pelo texto como prejudicados pelo formato atual.