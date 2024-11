Positivo: lucro líquido soma R$ 1,7 milhão no 3º trimestre, queda de 94%

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 1,7 milhão no terceiro trimestre de 2024, um recuo de 94% ante o mesmo período de 2023.

No período, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 67 milhões, queda de 44,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda foi de 8,2%, 6,1 pontos porcentuais (p.p.) abaixo do registrado um ano antes.

Segundo a companhia, a queda do lucro e do Ebitda reflete o menor volume de receitas no trimestre, além das pressões conjunturais sobre os custos e a receita com projetos especiais no ano anterior.

"Estes efeitos foram parcialmente compensados pela redução das despesas comerciais. Temos expectativa de maior volume de receitas no quarto trimestre, sobretudo vinda dos segmentos Corporativo e Instituições Públicas, e manteremos as ações de redução de custos, de modo a preservar a rentabilidade da companhia", explicou ainda a empresa.

Já a receita líquida caiu 3,5% na mesma base de comparação, para R$ 819,6 milhões. A receita bruta da companhia ficou em R$ 956,7 milhões, queda de 7,4% sobre um ano antes.

O resultado financeiro teve uma melhora de 37,3% no período em comparação com o terceiro trimestre de 2023, para R$ 49,7 milhões negativos, refletindo o menor endividamento líquido e menor custo da dívida no período.

"Isto foi possível devido ao plano de liability management, que tem atuado na liquidação de dívidas mais caras e contratação de operações com taxas menores. Além disso, apesar da elevação na cotação do dólar americano, tivemos redução da despesa com variação cambial nos nove meses do ano", explicou ainda a companhia.

No encerramento de setembro, o endividamento líquido estava em R$ 773,7 milhões, queda de 13,9% na comparação anual e recuo de 1,7% em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem (endividamento líquido / Ebitda LTM) da companhia foi de 1,5 vez no período, ante 1,6 vez do terceiro trimestre de 2023 e 0,2 vez do segundo trimestre deste ano.