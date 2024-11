Petróleo fecha em alta com tensão geopolítica, mas preocupações de oferta e demanda seguem

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 13. Em sessão volátil, a commodity resistiu ao dólar fortalecido e ficou no positivo enquanto as tensões no Oriente Médio continuam, com um ataque de Israel deixando seis mortos em Beirute, capital do Líbano, hoje.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,45% (US$ 0,31), a US$ 68,43 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve alta de 0,54% (US$ 0,39), a US$ 72,28 o barril.

Pela manhã, o petróleo recuava, pressionado pela baixa demanda chinesa e pela previsão de aumento da oferta entre países de fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), segundo o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) publicado ontem. "As preocupações com a demanda, especialmente da China, continuam a ofuscar os riscos geopolíticos", diz Homayoun Falakshahi, da Kpler, em uma nota. "Apesar das recentes melhorias nas margens de refino, a perspectiva continua fraca".

Segundo Falakshahi, a Opep e aliados não devem aumentar a produção durante a maior parte do próximo ano - a menos que as exportações de petróleo do Irã diminuam, já que parecem priorizar o apoio aos orçamentos fiscais em detrimento da participação no mercado.

A possível decisão do governo Trump de endurecer a aplicação de sanções é um risco iminente que poderia oferecer às nações da Opep+ o espaço para devolver esses barris ao mercado, mas ainda faltam alguns meses para que isso possa impactar os saldos entre oferta e demanda, acrescenta o banco de investimento canadense.

*Com informações da Dow Jones Newswire