Petrobras reitera que responderá Ibama sobre Foz do Amazonas ainda este mês

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai responder questionamento do Ibama sobre um processo de licenciamento para exploração da Foz do Amazonas ainda este mês, reiterou nesta quarta-feira a presidente da companhia, Magda Chambriard.

Segundo ela, se a esperada licença para explorar a região com alto potencial petrolífero ainda não saiu, isso acontece porque empresa não explicou tudo o que precisaria ser explicado ao órgão ambiental.

"Um executivo não tem que ficar frustrado, incomodado, principalmente quando a gente atua em respeito à legislação brasileira. A Petrobras não está se furtando em explicar nada. A Petrobras vai continuar esclarecendo de todas as formas possíveis e imagináveis tudo o que ela acredita e como ela acredita de ser possível a exploração na Foz do Amazonas", disse.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, decidiu no fim de outubro seguir com a análise do pedido da Petrobras para perfurar a região, apesar de técnicos da agência recomendarem seu indeferimento.

As declarações da presidente da estatal foram dadas em evento no qual a Petrobras anunciou protocolo de intenções do Restaura Amazônia, programa de restauração ecológica com geração de emprego e renda na Amazônia Legal.

A nova parceria prevê o investimento de 100 milhões de reais nos próximos cinco anos, sendo 50 milhões de reais do Fundo Amazônia.

(Por Rodrigo Viga Gaier)