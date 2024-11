PagBank tem lucro recorde de R$572 mi no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O PagBank registrou lucro líquido recorrente de 572 milhões de reais no terceiro trimestre, um recorde na história da companhia e um avanço de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a empresa nesta quarta-feira.

Resultado ocorreu devido à aceleração da volumetria e das receitas, conforme relatório de resultados. Analistas, em média, esperavam lucro de 560 milhões de reais para a empresa de meios de pagamento, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

No período, a receita líquida da fintech somou 4,8 bilhões de reais, um incremento de 20% na comparação anual.

"Conseguimos equilibrar crescimento com rentabilidade e ganhamos tração em todos os segmentos de atuação", afirmou o diretor financeiro do PagBank, Artur Schunck, em comunicado. "Esse desempenho nos deixa confiantes para entregarmos o resultado esperado para o ano."

No período, o volume total de pagamentos (TPV) processados na adquirência somou 136,3 bilhões de reais, expansão anual de 37%, com incremento em todos os segmentos, principalmente entre micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

As atividades de banking também apoiaram o desempenho, com expansão de 30% na carteira de crédito, a 3,2 bilhões de reais, alavancada por produtos como cartão de crédito, crédito consignado e antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).