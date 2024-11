Com marca própria, empresária transforma Juruaia (MG) em polo da lingerie

A vontade de produzir lingeries bonitas para aumentar a autoestima das mulheres foi o que motivou a empresária Rosana Marques a abrir a OuseUse, em 1994. Hoje, a marca produz lingeries, peças e acessórios para moda praia e esportiva para meninas e mulheres e vende para todo o país. No ano passado, ela faturou R$ 8,86 milhões e prevê um incremento de 20% na sua receita em 2025.

A aposta deu tão certo que a cidade onde é a sede da empresa, Juruaia (MG), virou um dos polos de produtores de lingerie do país.

Foi desafiador estabelecer uma marca em um mercado competitivo. Costumam me chamar de visionária porque comecei a Ouseuse sem experiência e aprendi fazendo. Cometi erros e acertos, mas tive muita garra. Com isso incentivei outros empreendedores e acabei transformando Juruaia, uma cidade pequena, em um polo de lingerie.

Rosana Marques, dona da OuseUse

Como superar os desafios

Cursos e produtos diferenciados. Rosana conta que conseguiu superar os desafios de começar um negócio sem experiência com muito estudo, seja do mercado, do comportamento do consumidor ou para o desenvolvimento de produtos diferenciados. E afirma que mantém o hábito até hoje.

Começo do negócio com o irmão. A empresária diz que no começo da Ouseuse, ela contou com uma ajuda especial: seu falecido irmão. "Hoje administro a empresa com uma equipe que considero como família, e muitos dos colaboradores foram incentivados a buscar seu próprio caminho no empreendedorismo." Ela é a única gestora da Ouseuse, atualmente. O filho Cícero Marques está à frente da loja Ouseuse For Men, outro braço da empresa.

Família inspirou empreendedorismo. Rosana lembra que a veia empreendedora está na família. "Venho de uma família de comerciantes. Digo sempre que fui criada em um balcão de loja, onde aprendi o valor de servir as pessoas com um bom produto e atendimento, atitudes essenciais de um empreendedor, e isso me incentivou a seguir pelo caminho do empreendedorismo."

Cidade virou berço da produção de lingerie. A escolha de Juruaia para iniciar seu negócio veio de um valor afetivo com o lugar. É a sua cidade Natal. "Eu acreditava no trabalho da Ouseuse, no nosso potencial e no impacto que poderíamos gerar juntos. Isso não só ajudou a Ouseuse a crescer como também transformou Juruaia em um polo de lingerie, atraindo outras empresas para a cidade e gerando empregos.

Venda porta a porta. A marca comercializa suas peças de três formas: internet, venda direta e em lojas físicas. "Ao longo desses 30 anos de empresa, inúmeras mulheres conquistaram sua independência financeira vendendo produtos da Ouseuse, o que é maravilhoso. Recebo muitos depoimentos de agradecimento, e isso me motiva a continuar."

Atacado e varejo. A marca tem uma matriz, 11 lojas licenciadas em multimarcas em todo Brasil, além de vendedoras em todo o país e uma unidade na Flórida. As comercializações no atacado representam 70% do total.

Equipe começou pequena. Hoje, a Ouseuse emprega diretamente 95 pessoas e, indiretamente, mais 250 em oficinas de costura. Começamos com uma equipe pequena e fomos crescendo ao longo dos anos.

Planos e visão para o setor. Rosana conta que a meta para os próximos anos é expandir a presença da Ouseuse em mais lojas licenciadas, investir no varejo online e fortalecer práticas sustentáveis. "Acredito que o setor de lingerie seguirá se desenvolvendo, com foco em sustentabilidade e personalização."

Práticas sustentáveis fazem parte da política da empresa. Entre as iniciativas ESG (Environmental, Social and Governance, que significa Ambiental, Social e Governança) da empresária estão o projeto "Amiga Recicla", que arrecada e higieniza lingeries usadas para doação a mulheres carentes, e outras ações eco sociais que impactam positivamente a comunidade e a marca.

Temos também a 'Embalagem do Bem', em que trocamos embalagens por brindes para incentivá-las a serem reutilizadas. Doamos retalhos para artesãs locais, compramos seus produtos e os oferecemos como brindes.

Ações para fortalecer o polo de lingerie. Rosana é presidente do grupo de negócios Toque Brasil, buscando oportunidades e fortalecendo o associativismo entre empresários para que Juruaia continue sendo reconhecida nacionalmente.

Planos de exportação. A empresária temos planos para expandir a presença internacional da marca e de Juruaia. "Expomos em feiras internacionais e até recebi um Prêmio na ONU." Rosana ficou entre as finalistas do Prêmio Empretec Women in Business Awards 2018, concedido pela ONU).

Dicas para os empreendedores

Persistência: É essencial, especialmente em um setor competitivo. "É importante entender o mercado, criar um produto de qualidade e valorizar as pessoas ao seu redor. O associativismo também pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento."

Dedicação: "Negócio bom é aquele que você acredita e se dedica. Falo assim a todos que me perguntam qual o melhor negócio."

Experiência do cliente como fator central. O feedback dos clientes é fundamental. "Sempre considero a experiência do cliente ao desenvolver novos produtos, garantindo conforto, beleza e qualidade, tanto para quem usa como para quem vende Ouseuse. Nosso foco é que nossos parceiros tenham produtos com ótimo retorno e lucratividade."