Esses kits de organizadores acabaram com a bagunça na minha cozinha

Sabe aquele alimento que fica meses no armário escondidinho e vence antes mesmo de você consumi-lo? Ou então aqueles bichinhos que acabam entrando nas embalagens fazendo com que você perca diversos alimentos? Foi pensando em acabar com esses e outros problemas, que decidi investir em alguns produtos para manter a cozinha mais organizada e funcional.

Os produtos escolhidos foram: um kit de dez potes herméticos, um kit de organizadores para geladeira, um kit de organizadores aramados para armário de cozinha e um organizador de talheres, que cabe na gaveta. Abaixo eu deixo a minha experiência com cada um deles.

O que eu gostei

Muito útil. O kit de potes serve para guardar os mais diversos mantimentos, como macarrão, arroz e grãos. Além de farinhas, café, açúcar, biscoitos e o que mais você quiser.

Porta mantimentos potes herméticos Imagem: Arquivo Pessoal

Tamanho. Com potes em três tamanhos diferentes, é possível organizar os alimentos de acordo com a gramatura ou espaço que cada um ocupa.

Mais espaço. Os potes são encaixáveis, o que garante que você consiga colocar um em cima do outro, economizando bastante espaço no armário. Os potes são empilháveis e encaixam com facilidade, evitando que eles caiam.

Fácil visualização. Por serem transparentes, facilita na hora de localizar o alimento. Além disso, eles já vem com etiquetas e uma canetinha para que você identifique cada pote com o tipo de mantimento que tem dentro.

Fechamento. Os potes possuem fechamento hermético e um sistema de vedação com anel em silicone, que ajudam a manter os alimentos frescos por mais tempo e também evitam que o seu cheiro acabe se espalhando.

Eles também têm duas travas nas tampas, o que evita que o alimento se perca em caso de queda do pote.

Material. Os potes são de acrílico e são livres de BPA, conservando os alimentos de maneira mais saudável.

Ponto de atenção

Preço. O ponto de atenção para mim fica por conta do valor. Apesar de achar que compensa o investimento, dependendo da quantidade de alimentos que você tem armazenado, pode ser que precise de mais de um kit.

O que eu gostei

Mais espaço. Com o kit de prateleira é possível otimizar o espaço interno do armário, fazendo com que caibam mais louças. Além disso, mantém elas mais organizadas e com fácil visualização.

Organizadores de armário Imagem: Arquivo Pessoal

Fácil de montar. Ele vem todo desmontado, mas a montagem é bem simples. As peças são encaixadas, o que dispensa o uso de ferramentas durante esse processo.

Tamanho. Achei o kit em um tamanho bom para o tanto de louças que tenho. Com ele foi possível organizar os pratos, xícaras, pires e alguns outros itens que tenho no armário.

Ponto de atenção

Preço e quantidade. O ponto de atenção fica por conta da quantidade de louças que ele suporta. Como moro sozinha, ele se encaixou na minha necessidade, mas para uma família maior acredito que apenas um kit não seja suficiente.

O que eu gostei

Muito útil. O kit de potes serve para guardar legumes, vegetais e verduras. Ele pode ser usado na geladeira ou fora dela.

Organizadores de geladeira Imagem: Arquivo Pessoal

Fácil visualização. Por serem transparentes, facilita na hora de localizar o alimento na geladeira sem precisar ficar abrindo todos os potes.

Fechamento. Os potes possuem fechamento hermético e um sistema de vedação com anel em silicone, que ajudam a manter os alimentos frescos por mais tempo e também evitam que o seu cheiro se espalhe na geladeira.

Cesto. Eles vêm com um cesto em seu interior, o que permite que você lave os alimentos ali mesmo ou os coloque molhados, possibilitando que a água escorra.

Ponto de atenção

Tamanho. Com capacidade de 2,2 litros, senti necessidade de um pote maior para armazenar as verduras. Vi que existem modelos em outros tamanhos e recomendo comprar um maior para as folhas.

O que eu gostei

Muito útil. Vem com cinco divisórias, o que possibilita separar os diferentes talheres e mantê-los em ordem. Além disso, ele vem com uma divisória grande, onde é possível organizar os itens maiores.

Bonito. Por ser em acrílico, esse organizador de talheres tem um visual bem bonito, deixando a gaveta com um aspecto de limpa e sempre organizada.

Organizador de talher Imagem: Arquivo Pessoal

Tamanho. Achei o tamanho ideal para a minha casa. Ele coube certinho na gaveta do armário e acomodou meus talheres adequadamente.

Ponto de atenção

Tampa. Ele não possui tampa, o que pode incomodar algumas pessoas que gostam desse acessório para proteger os talheres.

O que mudou para mim?

Os organizadores e os potes para mantimentos trouxeram mais organização para a minha cozinha e praticidade para o meu dia a dia, já que não perco tempo procurando onde estão as coisas.

Além disso, com tudo visível consigo também evitar o desperdício de alimentos.

Quem pode gostar

Acredito que todos possam gostar desses kits, afinal eles trazem mais praticidade, funcionalidade e ajudam a não perder tempo na cozinha. Sem contar que ela fica toda organizada, o que também economiza tempo na hora da limpeza.

