Oposição venezuelana comemora futuro chefe da diplomacia dos EUA

Liderada por María Corina Machado e Edmundo González, a oposição venezuelana celebrou nesta quarta-feira (13) como "uma notícia excelente" para a América Latina a decisão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de nomear o senador Marco Rubio como secretário de Estado.

Filho de imigrantes cubanos, Rubio é um forte crítico do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e dos governos de Cuba e da Nicarágua, e será o primeiro latino a ocupar o cargo.

"Ele conhece em primeira mão a problemática que afeta a Venezuela, e temos certeza de que será um grande aliado em nossa luta para reconquistar a liberdade e democracia em nosso país", disse González, que se declara "presidente eleito" da Venezuela desde que denunciou uma fraude nas eleições de 28 de julho.

Donald Trump foi um aliado da oposição venezuelana em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, quando manteve sanções econômicas contra a Venezuela e reconheceu como presidente interino do país o opositor Juan Guaidó, para tentar forçar a saída de Maduro.

As relações entre Venezuela e Estados Unidos foram rompidas em 2019, no primeiro mandato de Trump. As sanções impostas pelo republicano foram relaxadas no governo de seu sucessor, Joe Biden, que não reconheceu a reeleição de Maduro, tampouco reconheceu expressamente González, embora tenha dito que o opositor venceu as eleições.

