Nubank supera estimativas para lucro ajustado no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank mais que dobrou seu lucro líquido ajustado no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, em base neutra de câmbio, em resultado superior às estimativas de analistas.

O banco digital, apoiado por Warren Buffett, registrou um lucro líquido ajustado de 592 milhões de dólares no trimestre encerrado em setembro, acima dos 559 milhões de dólares esperados por analistas em pesquisa da LSEG.

O diretor financeiro, Guilherme Lago, afirmou à Reuters que o aumento da rentabilidade foi impulsionado principalmente por mais clientes ativos e maior receita média por cliente ativo, enquanto custos com serviços e clientes tiveram pouca alteração.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) anualizado não ajustado, um indicador de rentabilidade, foi de 30%, o maior já registrado.

A carteira de crédito do Nubank cresceu cerca de 47% em relação ao ano anterior, atingindo 20,9 bilhões de dólares, enquanto a taxa de inadimplência acima de 90 dias no Brasil, seu principal mercado, ficou em 7,2%, acima dos 6,1% de um ano antes e dos 7% do segundo trimestre.

