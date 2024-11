'Nós os odiávamos': abelhas resolvem briga de quenianos com elefantes

Para proteger suas plantações dos elefantes, a agricultora queniana Charity Mwangome aplicou uma ideia bem-sucedida: erguer uma cerca com colmeias de abelhas africanas, que mantêm os paquidermes à distância.

"Costumávamos odiar muito os elefantes", admite Charity Mwangome, enquanto descansa à sombra de uma árvore baobá.

As abelhas a ajudaram a abrandar seus sentimentos em relação a estes animais, que muitas vezes acabavam com meses de trabalho em sua fazenda, situada entre duas partes do Parque Nacional de Tsavo.

Adorado pelos turistas, que contribuem com cerca de 10% do PIB do Quênia, os elefantes são odiados pela maioria dos agricultores locais, que formam a espinha dorsal da economia do país.

O plano de proteção dos paquidermes foi um sucesso retumbante em Tsavo, onde o número de elefantes aumentou de cerca de 6.000 na década de 1990 para cerca de 15 mil em 2021, de acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, o KWS.

No entanto, a população humana também cresceu, invadindo pastos e rotas de migração de rebanhos.

Os confrontos por conta desta mudança estão se tornando a principal causa de mortalidade de elefantes, de acordo com o KWS.

Mwangome admite que ficou irritado com os protetores de elefantes quando lhe foi negada uma indenização pela perda de suas colheitas.

Entretanto, a raiva acabou quando a instituição de caridade Save the Elephants apresentou uma solução inesperada: afugentar um dos maiores animais da vida selvagem com alguns dos menores, a abelha africana.

Desde então, cercas feitas de colmeias protegem os lotes cultivados nas fazendas, incluindo a de Mwangome.

Os elefantes evitam as fazendas onde essas abelhas ferozes vivem em 86% das oportunidades, de acordo com um estudo de nove anos publicado em outubro.

Agricultura trabalha em frente a colmeia de abelhas que usa para espantar elefantes Imagem: Tony KARUMBA / AFP

Fuga

Loise Kawira, que se juntou à Save the Elephants em 2021 como consultora de apicultura, treina e orienta os agricultores nessa técnica delicada.

Os lotes dos 49 agricultores apoiados pelo projeto são cercados por 15 colmeias conectadas.

Cada uma delas é suspensa em um fio lubrificado a alguns metros acima do solo, protegendo-as de texugos e insetos.

Isso também significa que elas tremem quando são perturbadas por um elefante faminto.

"Quando os elefantes ouvem o barulho das abelhas e o cheiro, eles fogem", disse Kawira à AFP.

Esse método provou ser eficaz, mas as secas recentes, agravadas pelas mudanças climáticas, são um desafio, uma vez que o calor "faz as abelhas fugirem", disse Kawira.

A instalação de colmeias também é cara, cerca de 150 mil xelins quenianos (6,7 mil reais na cotação atual), muito além das possibilidades da maioria dos agricultores, embora os organizadores afirmem que o método é mais barato do que as cercas elétricas.

"Eu ia morrer"

Mwanajuma Kibula, de 48 anos, também colhe mel duas vezes por ano de colmeias que rendem 450 xelins por pote (valor em 20 reais na cotação atual), o suficiente para pagar as mensalidades escolares de seus filhos.

"Um elevante arrancou meu telhado, tive que me esconder debaixo da cama porque sabia que ia morrer", lembra Hendrita Mwalada, uma vizinha de 67 anos que teve menos sorte.

Para aqueles que não podem criar abelhas, a Save the Elephants oferece outras soluções, como cercas de estanho que chacoalham quando sacudidas por elefantes que se aproximam, ou panos embebidos em diesel ou pimenta.

Mas isso nem sempre é suficiente.

"Tentei plantar, mas sempre que as plantações ficam prontas, os elefantes vêm e destroem a colheita", disse Mwalada à AFP.

"Essa tem sido a história de minha vida, uma vida cheia de muitas dificuldades".