Na COP30, mundo vai falar sobre a Amazônia com quem mora na Amazônia, diz governador do AP

O governador do Amapá, Clécio Vieira (Solidariedade), afirmou que, pela primeira vez na conferência global sobre mudanças climáticas, o mundo vai falar sobre a Amazônia com quem mora na Amazônia. "Vai ser uma COP histórica, a COP do Brasil, de Belém e, como brincamos numa piada interna, a COP da Região Metropolitana de Macapá", disse Vieira em painel no estande do Consórcio Interestadual Brasil Amazônia na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku, no Azerbaijão.

Vieira afirmou que é preciso mudar a mensagem sobre o uso da terra no bioma amazônico.

"A mensagem que existe hoje é que quem desmatou ficou rico. Quem não devastou ficou na pobreza. Devemos mudar essa mensagem. Podemos pegar os nossos bons indicadores ambientais e nos levar a melhores condições sociais e econômicas", disse o governador.

Vieira defendeu que o Brasil mostre que é possível associar desenvolvimento econômico com a "floresta em pé". "Não podemos romantizar a Amazônia. Queremos mostrar que é possível associar desenvolvimento econômico com a floresta protegida, em pé e protegida", disse.