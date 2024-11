Mercadante: Restaura Amazônia tem R$ 450 mi de Fundo Amazônia e R$ 550 bi do Fundo Clima

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, disse que a instituição de fomento vai disponibilizar R$ 1 bilhão em editais de programas para reflorestamento e preservação da Amazônia. Serão R$ 450 milhões do Fundo Amazônia (não reembolsáveis), conforme já anunciado, e mais R$ 550 milhões oriundos do Fundo Clima.

"A ideia é plantar árvores nativas em várias áreas dentro desse imenso território (Amazônia). Visamos 6 milhões de hectares de restauração em três macro-regiões: no Acre-Amapá-Roraima; no Mato Grosso-Tocantins; e no Pará-Maranhão", disse Mercadante.

Além disso, o BNDES anunciou hoje a assinatura de um protocolo de intenções com a Petrobras para o financiamento de editais com o mesmo objetivo no valor de R$ 100 milhões adicionais, sendo R$ 50 milhões do Fundo Amazônia e o restante da petroleira estatal. A Petrobras, destacou a diretora socioambiental do banco, Tereza Campello, é a primeira empresa a apoiar o programa Restaura Amazônia.

Todas ações vão acontecer no arco do desmatamento, nas franjas das regiões arrasadas para interromper a destruição. Segundo Mercadante, o objetivo é evitar que a Amazônia chegue a um ponto de "não-retorno" de devastação. Ele disse que o banco segue procurando parcerias internacionais e aporte de outras empresas nesse esforço.