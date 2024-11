Planejando as férias? Veja 10 ofertas de malas de viagem para comprar hoje

O Guia de Compras UOL preparou uma lista para quem já está planejando as próximas férias, e quer garantir uma mala de viagem espaçosa e bem organizada para não passar perrengue. Os modelos estão em promoção, com opções tanto para uso como bagagem de mão quanto para despacho.

A maioria das malas selecionadas possuem cadeados com senha numérica, que garantem a proteção dos itens, além de rodas multidirecionais para facilitar na locomoção. Os produtos estão com descontos de até 39%. Confira a lista completa a seguir:

Com forro de poliéster;

Possui quatro rodas, puxador ergonômico com botão de liberação;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Composta por material ABS, que promete resistência;

Possui cadeado com segredo numérico, divisória interna e elástico de fixação;

Com quatro rodas, sendo duas multidirecionais;

Disponível nas cores verde, rosa e roxo.

Com estrutura anti-impacto, porta copo e cadeado acoplado na mala;

Mala possui zíper expansível, que promete aumentar em até 20% o volume da bagagem;

Também disponível na cor preta, que varia de preço.

Mala de viagem grande com zíper antifurto, rodas duplas que giram em 360° e bolso externo;

Possui amplo compartimento, bolso telado em zíper e elástico de fixação das roupas;

Disponível nas cores preto, azul, chumbo, marrom e roxo.

Capacidade de 23 kg;

Promete ser uma mala leve, resistente e mais durável;

Possui quatro rodas duplas multidirecionais com giro em 360°, puxador ergonômico e botão de ajuste, além de cadeado com segredo numérico;

Com forro, cintas elásticas e divisor de compartimento na parte interna;

Disponível também na cor vermelha e em diferentes tamanhos, que variam de preço.

Produzida em ABS, com forro em poliéster, cinta elástica e quatro rodas duplas soft;

Disponível em diferentes tamanhos (P, M e G) e cores, que variam de preço.

Mala composta por ABS com policarbonato, além de forro de poliéster;

Possui cinta elástica e divisor interno;

Disponível no tamanho P e G, além da cor vermelha, que variam de preço.

Conjunto de malas

Com mala de viagem pequena (10 kg), média (23 kg) e grande (28 kg);

Malas com estruturas revestidas em poliéster, alça de mão e zíper;

Na parte interna, as bolsas possuem elástico de fixação e bolso interno.

Mala de bordo possui alça superior, puxador ergonômico, quatro rodas multidirecionais com giro em 360° e cinta elástica com trava;

Possui frasqueira com forro em tecido, alça para mão e bolsos organizadores.

Possui malas nos tamanhos PP (8 kg) e P (10 kg), que podem ser levadas a bordo, e M (23 kg);

Ambas possuem quatro rodas que giram em 360°, alça de mão e impermeabilidade;

Com cinta elástica cruzada, bolso e forro personalizado.

