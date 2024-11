Lutando por sobrevivência política, Scholz diz que alemães não precisam escolher entre segurança e prosperidade

Por Thomas Escritt e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, fez nesta quarta-feira um apelo aos partidos do país para que aprovem medidas como o aumento dos benefícios para crianças e a elevação dos limites de impostos antes das eleições antecipadas de fevereiro, enfatizando que os alemães não precisam escolher entre segurança e prosperidade.

Scholz se dirigia ao Parlamento no primeiro confronto público entre líderes políticos desde que o colapso da coalizão governista da chanceler na semana passada forçou o país a uma eleição antecipada que provavelmente ocorrerá em fevereiro.

Com os partidos já em processo de eleição, Scholz está travando uma batalha difícil para manter seu cargo, com as pesquisas mostrando que a oposição conservadora liderada por Friedrich Merz deve ganhar o poder.

O colapso do governo atinge a Alemanha em um momento vulnerável, com a maior economia da Europa enfrentando um segundo ano de contração e ansiedades sobre as tarifas comerciais, o futuro do apoio à Ucrânia e a competitividade das empresas alemãs.

Em discurso no Bundestag, Scholz disse que a Europa tem uma responsabilidade para com a Ucrânia, mas que o dinheiro da ajuda não deveria levar a cortes nas aposentadorias ou na prestação de serviços públicos domesticamente.

"Vamos trabalhar juntos para o bem do país até a nova eleição", disse ele. Como financiar o apoio à Ucrânia seria uma questão eleitoral fundamental, disse ele.

"Na minha opinião, não pode e não deve ser o caso de que o apoio à Ucrânia leve a cortes em pensões, assistência e saúde", disse Scholz, que propôs ignorar o freio da dívida autoimposto pelo país para financiar o apoio à Ucrânia.

Até o momento, a liderança do Partido Social-Democrata (SPD), de Scholz, tem apoiado publicamente sua permanência como líder, apesar de sua baixa aprovação pessoal e embora a maioria dos eleitores do SPD prefira o ministro da Defesa, Boris Pistorius, no cargo.

A discussão no Parlamento nesta quarta-feira foi excepcionalmente tensa, com Scholz se remexendo com as mãos cruzadas sobre a mesa, Christian Lindner, que ele demitiu como ministro das Finanças na semana passada, balançando inquieto para frente e para trás em sua cadeira, e Merz olhando rigidamente para frente enquanto Scholz falava.

GOVERNO SUBSTITUTO

Scholz tem se esforçado para salvaguardar os padrões de vida dos alemães, já que a inflação mais alta após a pandemia e a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 elevaram as taxas de juros e alimentaram as demandas salariais.

Para piorar a situação, um importante conselho econômico reduziu suas previsões de crescimento para a Alemanha em 2024 e 2025 nesta quarta-feira, tornando a Alemanha o país com o pior desempenho entre as democracias ricas do Grupo dos Sete.

As preocupações econômicas e os números mais altos de imigração ajudaram a ascensão da Alternativa para a Alemanha (AfD), anti-imigração, que está em segundo lugar nas pesquisas, e da Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), de esquerda.

Scholz, no entanto, pediu à oposição que evite que seu país se torne tão polarizado quanto os Estados Unidos.

"Não existe democracia sem compromissos", disse ele.

Ao definir sua posição, Merz sinalizou na quarta-feira que está disposto a reformar um limite constitucionalmente consagrado para os gastos do Estado, conhecido como freio da dívida, desde que qualquer reforma seja usada para financiar investimentos em vez de gastos sociais.

Falando depois de Scholz, ele disse que está disposto a ajudar o governo minoritário de Scholz a fortalecer o tribunal constitucional devido ao aumento do populismo.

No entanto, ele não apoiará mais nada da agenda legislativa do chanceler até um voto de confiança programado para dezembro, pois não poderia confiar que ele cumpriria quaisquer promessas feitas anteriormente, disse ele, sem especificar.

"Não somos substitutos para seu governo falido", disse Merz.

Merz disse que o novo governo deve fazer de tudo para recuperar a competitividade econômica da Alemanha. Ele também disse que é preciso recuperar o controle sobre a imigração, recusando pessoas na fronteira, mas tomou o cuidado de se distanciar publicamente do AfD.

"A Alemanha precisa de uma política fundamentalmente diferente, especialmente em termos de política de imigração, segurança externa, política europeia e política econômica", disse ele.

(Reportagem de Thomas Escritt, Sarah Marsh e Andreas Rinke)