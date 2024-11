Lula estava no Alvorada com ministros do STF e chefe da PF durante explosão

O presidente Lula (PT) estava reunido com ministros dos STF (Supremo Tribunal Federal) no Palácio do Alvorada durante as explosões na praça dos Três Poderes, em Brasília. Todos ficaram em segurança, aguardando desdobramentos.

O que aconteceu

Lula recebia os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes quando as explosões ocorreram. Por medidas de segurança, eles ficaram na residência oficial, com segurança reforçada pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e pelo Exército.

A situação se manteve tranquila, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social). O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também estava no local.

Lula já tinha deixado o Planalto no momento da explosão. Nesta quinta (14), estava prevista a cerimônia de entregas de cartas credenciais de embaixadores no Palácio do Planalto. Não há confirmação de que o evento será mantido, mas ele deve ir ao Rio de Janeiro para o G20 no final do dia.

Segundo o GSI, houve reforço nos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que reside no último, está no Azerbaijão, representando o governo na COP29.

Até então, a situação está controlada. A Esplanada dos Ministérios foi bloqueada e o GSI segue monitorando toda movimentação próxima aos palácios de governo, para identificar possíveis ameaças.

Duas explosões foram confirmadas na praça dos Três Poderes, uma pessoa morreu. A região foi isolada por equipes da Polícia Militar, Polícia Legislativa e Corpo de Bombeiros. O esquadrão antibombas está realizando uma varredura no local.

Uma das bombas foi acionada em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), a outra no entorno da Câmara dos Deputados. As explosões aconteceram no início da noite desta quarta-feira (13). A praça dos Três Poderes foi isolada.