Letícia Casado: Brasil foca em combate à fome e sustentabilidade no G20

O Brasil se prepara para sediar o G20, fórum internacional que reúne as maiores potências econômicas do mundo para discussão de variados temas em prol da economia global. O foco desta edição será no combate à pobreza, desenvolvimento sustentável e na reforma de organização multilateral, informou a colunista Letícia Casado em participação no UOL News desta quarta-feira (13).

Esses três pontos que o Brasil colocou na mesa são o combate contra a fome e pobreza no mundo, a transição energética com desenvolvimento sustentável e a reforma dos organismos multilaterais. Então, sentar e discutir a reforma da ONU, a reforma do FMI, etc. E dentro dessas três grandes linhas, existem outras discussões que vão por detalhes, que vão sendo abordadas.

Mas são esses três principais grupos. Combate à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma de organização multilateral.

Letícia Casado, colunista do UOL

A presidência do G20 é rotativa. Neste ano está com Brasil, mas irá para a África do Sul em 2025, e para os Estados Unidos em 2026. Em 2024, irá acontecer nos dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro (RJ).

São 19 países, a União Europeia, a União Africana. E também tem os grupos convidados. Nesse ano tem um grupo de oito países que foi convidado por um lado e outro grupo de onze países convidados. Tem organizações internacionais como o FMI, que também é convidado.

No total, o Brasil está recebendo 55 delegações esse ano no G20. Então, o que veio já ao longo do ano para uma série de discussões, o grupo de trabalho sobre igualdade de gênero, grupo de trabalho para transição energética sustentável, enfim. E agora eles farão uma reunião oficial com os presidentes, os líderes dos países, que será na segunda e terça da semana que vem aqui no Rio, e que o Lula está vindo.

Letícia Casado, colunista do UOL

O combate à fome e à pobreza é a grande "menina dos olhos" do presidente Lula. Na segunda (18) pela manhã ele irá lançar oficialmente a Aliança Global Contra a Fome, um programa que envolve países e entidades ricos doando verba para programas sociais de países pobres.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: