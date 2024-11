Jihad Islâmica divulga vídeo de refém israelense em Gaza

A Jihad Islâmica, um grupo aliado do Hamas, divulgou nesta quarta-feira (13) um vídeo de um dos reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino a Israel em 7 de outubro de 2023.

No vídeo, um homem barbudo que se identifica como Sasha Trupanov fala em hebraico sobre a ofensiva militar israelense no Líbano - iniciada no final de setembro -, os ataques aéreos israelenses contra o Irã em outubro e insta os israelenses a intensificarem as manifestações de pressão sobre o governo para libertar os reféns detidos na Faixa de Gaza.

Este é o terceiro vídeo divulgado pela Jihad Islâmica de Sasha Trupanov, um russo-israelense de 29 anos sequestrado com sua namorada Sapir Cohen no kibutz Nir Oz, perto da Faixa.

Sapir Cohen, assim como a mãe e a avó de Sasha Trupanov, também raptadas, foram libertadas durante a única trégua da guerra, desencadeada após o ataque do Hamas. O pai do refém, Vitali Trupanov, morreu no ataque.

"Estou aliviada por ver o meu filho vivo, mas me preocupa muito ouvir o que ele diz", disse a sua mãe, Yelena Trupanov, em uma nota publicada pelo Fórum das Famílias, a principal associação de familiares de reféns.

"Peço que sejam feitos todos os esforços para obter a libertação imediata dele e de todos os outros reféns", acrescentou.

reg/lba/raz/ser/bc/zm/aa/fp

© Agence France-Presse