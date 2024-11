IRB(Re) terminará "turnaround" este ano, mas dividendos só em 2026, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) -O processo de restruturação do IRB (Re) deve ser concluído neste ano, afirmou nesta quarta-feira o presidente-executivo da resseguradora, Marcos Falcão, ressaltando a forte melhora no resultado da empresa no terceiro trimestre.

"A evolução do lucro líquido mostra que o processo de 'turnaround' da companhia está consolidado e consideramos que ele termina ainda em 2024", afirmou o executivo em teleconferência com analistas sobre o balanço.

Falcão assumiu como CEO no final de 2022 para tocar um amplo processo de reestruturação após prejuízos sucessivos, com a empresa vindo de uma espiral descendente desde 2020 após denúncias de irregularidades contábeis.

"Na virada do ano, estaremos virando a página do processo de 'turnaround'", reforçou. "O IRB(Re) está fortalecido para começar 2025 preparado para fazer um grande ano", acrescentou.

O IRB(Re) teve lucro líquido de 115,9 milhões de reais no terceiro trimestre, um salto de 142,8% ano a ano, acumulando nos primeiros nove meses de 2024 resultado positivo de 260,2 milhões de reais, de 76,4 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

O executivo afirmou que a expectativa é de que a companhia continue registrando crescimento do lucro em 2025, mas deve reduzir o ritmo conforme volta a ser uma "empresa normal", e disse que dividendos devem ficar apenas para o ano seguinte.

"O crescimento de lucro não será mais nessa magnitude que vinha vindo", afirmou, sem precisar uma estimativa oficial, mas acrescentando que está "cobrando" da equipe "pelo menos uns 30%, 40% de crescimento de lucro".

Questionado sobre perspectivas acerca de pagamento de dividendos, Falcão acrescentou que "o mais realista é pagar o dividendo em 2026, e não em 2025".

"Mas eu acho que a gente pode acompanhar esse número na ponta do lápis", afirmou.

(Por Paula Arend LaierEdição de Eduardo Simões e Pedro Fonseca)