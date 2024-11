IEA-Apta/SP: café é destaque na exportação no ano com alta de 41% na receita

São Paulo, 13/11 - As exportações de café do Estado de São Paulo cresceram 41,4% no período de janeiro a outubro na comparação com os 10 meses de 2023, superando US$ 1 bilhão, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Além do grão, outros produtos agrícolas tiveram destaque na balança, como sucos (+30,6%), complexo sucroalcooleiro (+23,9%) e produtos florestais (+18,9%). No entanto, o complexo soja apresentou queda de 35%, refletindo as oscilações tanto nos preços quanto nos volumes exportados, disse a secretaria, em nota.