Haddad: Ainda temos reunião com Lula, mas não sei se há tempo hábil para anúncio esta semana

Após reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o pacote de redução de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não sabe se haverá tempo hábil para o anúncio das medidas nesta semana ou se ficará para a próxima.

"Hoje nós ainda temos uma reunião com o presidente, mas eu não sei se há tempo hábil (para anúncio", afirmou. "Se o presidente autorizar, anunciamos. Mas o mais importante, assim que ele der a autorização, nós estamos prontos para dar publicidade aos detalhes", respondeu a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda quando retornava da reunião com Lira.

Ele disse que aproveitou seu encontro com o deputado para levar o conceito das medidas que estão sendo gestadas pelo governo e uma visão geral das contas que estarão no conceito de adequação ao arcabouço fiscal. A sinalização de Lira é de que fará todo o esforço necessário para que o projeto seja votado neste ano, segundo o ministro.

"O presidente (Lira) conhece muito bem o arcabouço, foi negociado com ele. Ele praticamente foi um correlator para conseguir angariar apoio e substituir o teto de gastos por algo que fosse mais sustentável no tempo. E ele sabe que, pela dinâmica das despesas, se nós não conseguimos colocar cada rubrica dentro da mesma lógica, fica difícil sustentar o arcabouço no tempo", disse Haddad.

O ministro ressaltou que essa não é uma preocupação para 2025 e 2026. "Não estamos preocupados em concluir o mandato e cumprir no arcabouço. Nós estamos preocupados em regras sustentáveis para fazer com que ele tenha uma vigência longa e cumpra o seu objetivo de alcançar o equilíbrio fiscal", disse.