Governadores democratas criam grupo para resistir a políticas de Trump

Os governadores de Illinois e do Colorado disseram nesta quarta-feira que irão copresidir uma coalizão de estados, em sua maioria liderados por democratas, para combater as políticas que o presidente republicano eleito Donald Trump prometeu implementar.

Com o grupo chamado "Governadores Protegendo a Democracia", os democratas J.B. Pritzker, de Illinois, e Jared Polis, do Colorado, juntam-se a procuradores-gerais e outros governadores democratas que prometeram resistir a políticas conservadoras de Trump, que abrangem desde a imigração até retrocessos em proteções ambientais.

Entre outras coisas, Trump — que venceu de forma decisiva a democrata Kamala Harris na eleição da semana passada — prometeu usar as forças federais para investigar seus adversários políticos, lançar o maior esforço de deportação da história norte-americana e eliminar programas de diversidade em faculdades e universidades.

Em anos anteriores, Estados conservadores — mais notavelmente o Texas — entraram com ações judiciais e tomaram outras medidas para tentar limitar presidentes do partido Democrata. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, enviou nesta semana um e-mail destacando sua 100ª ação judicial contra a administração do presidente Joe Biden.

"Fundamos (o grupo) porque sabemos que apenas esperança não salvará nossa democracia", disse Polis em uma teleconferência anunciando o grupo.

"Precisamos trabalhar juntos, especialmente a nível estadual, para protegê-la e fortalecê-la."

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.

Ainda não está claro se o novo grupo liderado por democratas terá sucesso. Estados liderados por democratas combateram repetidamente as políticas de Trump em seu primeiro mandato, mas ele conseguiu implementar uma agenda fortemente conservadora em áreas como política energética e restrições de imigração.