Fed deve proceder "com cautela" nos cortes de juros, diz autoridade

(Reuters) - O banco central dos Estados Unidos deve proceder com cautela em relação a novos cortes na taxa básica de juros para evitar que a inflação seja inadvertidamente reaquecida, disse a presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, nesta quarta-feira.

Depois de ter feito "um grande progresso" ao reduzir a inflação frente aos maiores níveis em 40 anos, Logan disse em comentários para uma conferência sobre energia no Fed de Dallas: "Prevejo que o Comitê Federal de Mercado Aberto provavelmente precisará de mais cortes nos juros para concluir a jornada".

Mas, acrescentou ela, "é difícil ter certeza de quantos cortes podem ser necessários e quando eles devem ocorrer".

Após 75 pontos-base de cortes nos custos de empréstimos nos últimos dois meses pelo Fomc, a taxa básica do Fed está agora na faixa de 4,50% a 4,75% -- "bem no topo" da faixa estimada da taxa de juros neutra, disse ela, em que o custo do dinheiro não atua nem como um vento contrário nem como um vento a favor do crescimento econômico.

"Se cortarmos demais, além da taxa neutra, a inflação poderá reacelerar e o Comitê poderá precisar reverter a direção", disse Logan. "Nessas águas incertas, mas potencialmente muito rasas, acredito que seja melhor proceder com cautela."

Ela observou riscos de alta para a inflação, inclusive de um possível aumento pós-eleitoral nos investimentos das empresas, bem como nos gastos dos consumidores. Logan disse que acha que o mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de 4,1%, está esfriando, mas não se deteriorando materialmente.

E, embora ela tenha dito que uma alta recente nos rendimentos dos Treasuries pode desacelerar a economia mais do que o Fed pretende, representando um risco negativo para o emprego, ela também disse que, como a taxa neutra provavelmente aumentou nos últimos anos, a política monetária do Fed pode não estar freando a economia tanto quanto parece.

(Por Ann Saphir)