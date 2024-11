Erika Hilton vai se reunir hoje com governo Lula para discutir fim da 6x1

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) disse que vai se encontrar com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), nesta quarta-feira (13) para discutir o apoio do governo Lula à PEC que extingue a escala 6x1.

O que aconteceu

A deputada afirmou que o encontro será no início da noite desta quarta-feira (13). "A gente quer conseguir conversar com o governo para levar essa discussão adiante no Congresso Nacional com força", disse.

O governo está muito receptivo a essa demanda e a olha com bons olhos. A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o palácio do Planalto

Erika Hilton (PSOL-SP), deputada federal

Segundo ela, as negociações com as lideranças na Câmara para a tramitação da PEC já estão acontecendo. Ela afirmou que quer conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). "Espero que, depois de conversar com o ministro Padilha, a gente também consiga conversar com o Arthur Lira para conseguir força e consenso."

"Ainda não protocolamos a PEC porque queremos ter mais assinaturas", disse. Ontem, a deputada informou ter conseguido o número mínimo de 171 assinaturas para poder protocolar o projeto. "Estamos felizes também com a repercussão dentro da Câmara dos Deputados, [com deputados] nos procurando e assinando a nossa PEC, que é um texto para dar dignidade e qualidade de vida ao trabalhador brasileiro".

"Existem deputados nos esperando, querendo assinar, porque estão participando de reuniões de bancadas." Hilton falou que a pauta uniu esquerda e direita no Congresso após muitos momentos de discórdia. Também disse que a "esquerda está viva" e comemorou o olhar da Casa para a classe trabalhadora.

A deputada deu entrevista ao lado do vereador do Rio de Janeiro Rick Azevedo (PSOL-RJ), que encabeça a discussão, e do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Boulos disse esperar um número de assinaturas muito superior aos 171. "Mais de 40 deputados do União Brasil já assinaram, deputados do Republicanos, deputados do PP já assinaram", falou. Ele defendeu que os pontos de vista sobre o projeto sejam discutidos agora, na tramitação. "Pensando nos pequenos empresários, nos pequenos comerciantes", disse.

A parlamentar também chamou a população para as ruas para um ato marcado para 15 de novembro. "[Faço] Um convite para que vocês não estejam apenas nas redes sociais, mas nas ruas, nesta sexta", disse ela.