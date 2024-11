É irresponsabilidade colocar presidente em avião com problemas, diz Janja após pane

A primeira-dama da República, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, cobrou maior responsabilidade em relação aos aviões utilizados pela Presidência. Em sua avaliação, foi uma "irresponsabilidade" transportar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México ao Brasil em uma aeronave com problemas.

"A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula. Eu estou falando do presidente da República do Brasil", afirmou Janja em entrevista à CNN Brasil, transmitida nesta quarta-feira, 13.

"Então, a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade com o cargo", acrescentou.

Em 1º de outubro, a aeronave presidencial transportando Lula, Janja, ministros e parlamentares ficou quase cinco horas sobrevoando a capital mexicana, Cidade do México, onde o petista participou da posse de Claudia Sheinbaum. O avião passou horas voando em círculos o espaço aéreo mexicano como forma de gastar combustível para fazer um pouso em segurança. A comitiva presidencial, então, retornou à Cidade do México para fazer a troca da aeronave e seguir para o Brasil.

O incidente causou grande irritação em Lula. Dentre as críticas feitas por ele, o chefe do Executivo reclamou da conectividade instável da aeronave em um momento como aquele. O episódio ainda resgatou o debate sobre compra de novo avião presidencial.