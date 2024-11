Diesel S-10 tem alta de 0,32% no início de novembro apesar da Petrobras, mostra IPTL

O diesel fechou a primeira quinzena de novembro em alta, comparado ao fechamento de outubro, apesar da Petrobras manter os preços do combustível congelados há mais de 300 dias nas suas refinarias. O tipo S-10, menos poluente, subiu 0,32%, para média de R$ 6,20 o litro, enquanto o diesel comum aumentou 0,16%, para média de R$ 6,12 o litro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida o comportamento de preços em 21 mil postos de abastecimento do País.

Na última quarta-feira, 7, a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, elevou o diesel em R$ 0,08 por litro, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Mataripe, responsável por cerca de 14% do mercado de refino do Brasil, faz reajustes semanais em seus produtos.

"O preço médio do diesel S-10 aumentou em todas as regiões do País, enquanto o tipo comum teve queda apenas no Norte, de 1,19%, e estabilidade no Nordeste, ficando mais caro em todas as demais regiões", avaliou em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

A região Norte apresentou o maior preço médio para os dois tipos de diesel, atingindo R$ 6,67 no comum e R$ 6,62 no S-10. Já os menores preços médios foram encontrados na região Sul do País: R$ 5,93 na média do litro do diesel comum e R$ 6,01 para o diesel S-10. Mesmo assim, o Sul aparece como a região com as maiores altas no preço médio do combustível com aumento de 0,34% para o diesel comum e de 0,50% no diesel S-10.

Entre os estados e o Distrito Federal, a maior redução no preço do diesel comum foi registrada no estado do Amazonas, onde o combustível teve queda de 3%, passando a custar R$ 6,47. Já o maior aumento ocorreu no estado do Acre, passando para R$ 7,60 - o mais caro entre todos os estados do País - devido à alta de 2,56%.

Já o diesel comum mais barato foi encontrado em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que mesmo após registrarem aumentos de 0,85%, 0,51% e 0,34%, respectivamente, empataram com preço médio de R$ 5,93.

O diesel S-10 registrou a maior alta em Rondônia: aumento de 1,76%, passando a custar R$ 6,93. O Amazonas foi o estado com a maior redução, de 2,59%, atingindo o preço médio de R$ 6,39. O menor preço nesta primeira quinzena de novembro para o S-10 foi de R$ 5,98, registrado no Paraná, mesmo após aumento de 0,34%. Já o maior preço foi no Acre, onde após uma alta de 1,61%, o diesel S-10 chegou a custar R$ 7,57.