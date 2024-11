David Luiz perde pênalti e Flamengo empata com Atlético-MG

? Brasileirão Betano (@Brasileirao) November 14, 2024

Com o resultado, o Rubro-Negro da Gávea permanece na 4ª posição da classificação, agora com 59 pontos. Já o Galo é o 10º colocado, com 42 pontos.

Jogando em casa, e mesmo sem contar com peças importantes como os meio-campistas Gerson e Arrascaeta, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís dominou o jogo, criando as melhores oportunidades de marcar, entre elas um chute de Matheus Gonçalves que explodiu na trave.

Porém, a oportunidade mais clara do Flamengo surgiu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o juiz marcou pênalti de Lyanco em cima de Wesley. O zagueiro David Luiz foi para a cobrança e o goleiro Everson, um dos destaques da partida, defendeu.