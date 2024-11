Correção: Núcleo do CPI sobe 0,3% em outubro ante setembro e avança 3,3% na comparação anual

A matéria publicada anteriormente continha uma palavra sobrando ("outubro") logo no início no último parágrafo. Segue a nota corrigida, sem essa palavra.

O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,3% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 3,3% em outubro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,3% e ganho anual de 3,3%, respectivamente.

O núcleo do CPI havia avançado 0,3% em setembro ante agosto e 3,3% na taxa anual.