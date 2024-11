Conselho de Segurança da ONU condena ataques contra capacetes azuis no Líbano

O Conselho de Segurança da ONU condenou nesta quarta-feira (13) os ataques perpetrados nas últimas semanas contra a missão de paz das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, e pediu a "todas as partes" que respeitem a segurança dos capacetes azuis.

"Os capacetes azuis nunca devem ser alvo de ataques", disseram os membros do Conselho de Segurança em um comunicado, no qual expressaram seu "total apoio" à missão.

Embora não nomeie os autores dos ataques, o comunicado cita datas de alguns "incidentes", como o de 29 de outubro, quando um foguete disparado "provavelmente" pelo Hezbollah ou por seus aliados atingiu o quartel-general da Unifil.

Também menciona o ataque de 7 de novembro, no qual cinco membros das forças de paz foram feridos em uma ação israelense, e o de 8 de novembro, quando a Unifil acusou o Exército israelense de danificar uma de suas posições em uma ação descrita como "deliberada e direta".

O Conselho de Segurança pediu "a todas as partes que adotem todas as medidas necessárias para garantir a segurança do pessoal e das instalações da Unifil".

De maneira mais ampla, em relação ao conflito no Líbano, onde as tensões entre Israel e Hezbollah continuam a aumentar, o Conselho expressou sua "profunda preocupação com as vítimas e o sofrimento da população civil, a destruição de infraestrutura civil, os danos a locais do patrimônio cultural do Líbano, as ameaças aos sítios de Baalbeck e Tiro, declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, e o crescente número de pessoas deslocadas".

