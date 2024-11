Conselho Alemão de Especialistas Econômicos reduz previsões para economia do país em 2024 e 2025

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A Alemanha continuará a ficar bem atrás de outras economias avançadas no próximo ano, disse o Conselho Alemão de Especialistas Econômicos nesta quarta-feira, ao reduzir suas previsões de para a maior economia da Europa em 2024 e 2025.

A terceira maior economia do mundo ficou abaixo da média da União Europeia desde 2021 e deverá encolher pelo segundo ano consecutivo em 2024, tornando-se o pior desempenho entre as democracias ricas do Grupo dos Sete.

O conselho, um órgão acadêmico que assessora o governo alemão sobre política econômica, reduziu sua previsão de crescimento para 2025 para 0,4%, em comparação com o crescimento de 0,9% em suas previsões anteriores.

Os especialistas em economia também revisaram sua previsão para este ano para um declínio de 0,1% no produto interno bruto (PIB), em comparação com o crescimento de 0,2% em suas previsões anteriores.

O PIB da Alemanha cresceu apenas 0,1% em termos reais nos últimos cinco anos, o que significa que seu desenvolvimento econômico continua atrasado em relação às comparações internacionais, disse o conselho.

O desenvolvimento econômico persistentemente fraco da Alemanha pode resultar principalmente de um declínio na produção e no valor agregado no setor industrial, disse.

"A fraqueza do setor industrial e a duração da fase fraca sugerem que a economia alemã está sendo prejudicada por problemas estruturais e também cíclicos", disse a presidente do Conselho, Monika Schnitzer.

Embora a economia alemã esteja lutando contra a fraca demanda externa, a escassez de mão de obra qualificada e a concorrência cada vez mais acirrada da China, a economia global e a produção industrial estão apresentando taxas de crescimento positivas.

O relatório do Conselho informa que o PIB global deverá crescer 2,6% em 2024 e 2025, enquanto o crescimento da zona do euro deverá ser de 0,7% neste ano e 1,3% no próximo.

"A dissociação do setor industrial alemão da economia global indica que a fraqueza alemã não é apenas cíclica", disseram os especialistas econômicos.