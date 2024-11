Com recordes de faturamento, PagBank tem lucro de R$ 572 milhões no 3º tri

O PagBank registrou lucro líquido recorde de R$ 572 milhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 30% em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) no balanço da companhia.

O que aconteceu

Números recordes. O PagBank registrou uma receita líquida de R$ 4,8 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido contábil somou R$ 531 milhões, representando um crescimento de 29% em relação a igual intervalo de 2023, um valor recorde. Outro número recorde do banco foi o de lucro líquido recorrente, que chegou R$ 572 milhões, 30% a mais que o mesmo período no ano passado.

Número de clientes cresceu no terceiro trimestre deste ano. Segundo o banco, hoje são 32,1 milhões de usuários, 500 mil a mais do que o registrado no segundo trimestre de 2024. Para o banco, no entanto, o crescimento do número de clientes é visto como menos importante do que a fidelização dos usuários ativos.

Houve expansão também da carteira de crédito. O PagBank registrou crescimento de 30% na carteira, chegando a R$ 3,2 bilhões. O dado foi puxado pelos produtos de baixo risco, como crédito consignado e antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Banco vai continuar expandindo o crédito. O PagBank tem retomado a concessão de outras linhas de financiamento ao cliente, como empréstimos para capital de giro para pequenas e médias empresas, expansão dos limites atuais de cartões de crédito e limite especial para clientes com melhor perfil de risco de crédito.

Nesse trimestre [julho a setembro de 2024], apresentamos crescimento em pagamentos mais de duas vezes superior ao mercado de cartões e ainda tivemos crescimento nas receitas de banking de 52%.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

Destaques do trimestre

Retorno para os acionistas. O PagBank teve um crescimento de 31% no lucro por ação para os acionistas.

Recorde em volume de pagamentos com apoio de pequenos negócios. O total movimentado na adquirência chegou a R$ 136,3 bilhões, marcando um crescimento anual de 37% e superando o recorde anterior da companhia. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela participação de micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por 65% do volume total de transações.

Nosso foco principal é continuar crescendo entre micro, pequenas e médias empresas, segmento mais relevante em termos de geração de receita e volume.

Artur Schunck, diretor financeiro do PagBank

Volume recorde de depósitos. Com um total de R$ 34,2 bilhões, o saldo registrado representa um aumento de 59% em relação ao mesmo período do ano passado.

Novos produtos e serviços ampliam benefícios para os clientes. Um dos lançamentos mais recentes, o Cartão Múltiplo, reúne as funções de crédito e débito em um único cartão, trazendo mais praticidade ao consumidor. Além disso, o novo cartão oferece 3% de cashback sobre o valor da fatura.