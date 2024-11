Cidade da Paraíba declara estado de calamidade pública após avanço do mar sobre casas

O avanço do mar fez o município de Baía da Traição, no litoral da Paraíba, decretar estado de calamidade pública nas áreas afetadas pela erosão costeira marinha na Praia do Forte e demais áreas costeiras afetadas.

O pedido, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, consta em decisão publicada no Diário Oficial do Estado no dia 7 de novembro deste ano, data em que a medida entrou em vigor.

Com o avanço do mar, moradores também tiveram de ser retirados de suas residências, sendo que algumas foram bastante destruídas, conforme é possível ver em imagens registradas no local.

Com a medida anunciada, o município, que fica a 82 quilômetros de distância da capital João Pessoa, poderá buscar apoio emergencial, com pedido de recursos financeiros, para elaborar ações de recuperação das áreas afetadas pelo problema de erosão.

O decreto tem validade de 180 dias, podendo ser prorrogado, posteriormente, por igual período, caso a situação de risco de desastre ainda permaneça.