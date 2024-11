Chuvas causam estragos em Belo Horizonte; barragem rompeu

O talude de uma barragem rompeu nesta quarta-feira (13) após fortes chuvas atingirem a cidade de Belo Horizonte. Houve alagamentos em alguns pontos da cidade. Não há registro de morte.

Na região metropolitana, onde também choveu forte, um motociclista morreu eletrocutado.

O que aconteceu

Em 24 horas, a cidade recebeu cerca de 100 mm de precipitações, de acordo com a Defesa Civil. A média para o mês de novembro é de 236 mm.

A área norte da cidade foi a mais afetada. Só a região Venda Nova registrou um volume de 74,4 mm de chuvas entre 14h10 e 16h10. As regiões da Pampulha e Nordeste também foram fortemente atingidas, registrando 68,6 mm e 62,6 mm, respectivamente.

O talude da barragem que se rompeu fica no Parque Lagoa do Nado. A água chegou até a avenida Pedro I, via de grande fluxo que fica próxima ao local. O trânsito precisou ser temporariamente impedido, mas já foi liberado. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Não havia nenhum alerta sobre risco de rompimento da barragem antes da ocorrência. "Com um volume muito expressivo de água, essa água passou por cima do barramento e, infelizmente, a barragem acabou se rompendo", disse o Secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro Pereira, em entrevista coletiva.

A bacia de contenção de chuva da avenida Vilarinho, construída para drenar o excesso de água e evitar alagamentos na região Venda Nova, transbordou. A via chegou a ser bloqueada pela Defesa Civil, assim como algumas vias próximas.

Prefeitura de Belo Horizonte classificou as chuvas de hoje como "evento climático extremo" e considerou que as obras feitas para conter as chuvas, como a bacia de contenção na Vilarinho, ajudaram a mitigar os danos. "Comparado àquele que ocorreu no ano de 2020, o que a gente pôde observar é que a cidade resistiu bem. Obviamente, toda infraestrutura tem seu limite de operação, mas o nosso principal objetivo, a gente avalia que foi cumprido. A gente não teve nenhuma vítima, nenhuma perda de vida.", afirmou o secretário.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 21 chamadas para salvamento de pessoas ilhadas ou em inundação na RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte). Quatro acionamentos foram relacionados a desabamentos e desmoronamentos. Não há desaparecidos, segundo a corporação.

Em Nova União, na RMBH, um homem morreu eletrocutado por um raio. Ele pilotava uma moto quando recebeu a descarga elétrica. O SAMU confirmou o óbito no local.

Belo Horizonte está com alerta de risco geológico em cinco das nove regiões. "É importante que as pessoas não permaneçam em locais sobre risco geológico, principalmente porque nós temos previsões de chuvas para os próximos dias", alertou o Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Waldir.

Segundo o subsecretário, há previsão de chuvas na cidade até segunda-feira, com um volume esperado entre 50 e 70 mm. "Caminhamos naturalmente para ter um volume de chuvas expressivo neste mês de novembro", afirmou.