China retira homenagens para vítimas de atropelamento; governo é criticado

Por David Kirton e Nicoco Chan

ZHUHAI, China (Reuters) - Autoridades da cidade de Zhuhai, no sul da China, removeram coroas de flores, velas e garrafas, oferendas colocadas no local do assassinato em massa mais mortal do país em uma década, enquanto o governo se esforça para responder e censurar a indignação online.

Na segunda-feira, um motorista irritado com o acordo de divórcio, de acordo com a polícia, dirigiu seu carro contra uma multidão em um centro esportivo na cidade de 2,5 milhões de habitantes, matando 35 pessoas e ferindo 43. O governo levou quase um dia para anunciar o número de mortos.

Isso provocou indignação nas redes sociais chinesas, onde publicações reclamando da resposta lenta do governo e levantando questões sobre a saúde mental de uma nação abalada por uma série recente de assassinatos semelhantes foram rapidamente removidas.

"As autoridades não tinham divulgado nenhuma informação - alguns colegas mencionaram o fato e eu não acreditei a princípio, mas foi confirmado mais tarde", disse um homem de 50 anos que se identificou como Zheng e que levou flores ao local.

"Foi apenas um sentimento espontâneo que tive. Embora eu não os conheça pessoalmente, tive familiares que faleceram no passado, então entendo esse sentimento", afirmou Zheng.

Motoristas de entrega em motos continuavam a deixar flores no local na quarta-feira, mas os buquês foram imediatamente removidos pela equipe de segurança posicionada no local, às vezes antes mesmo que uma pessoa pudesse colocá-las no chão.

"Muitas pessoas fizeram pedidos ontem à noite, à meia-noite, e pediram que as flores fossem entregues no estádio", disse um florista próximo, de sobrenome Qiu. "Normalmente, saímos do trabalho às 22h, mas ontem foi um caso especial porque muitos clientes queriam encomendar flores, então trabalhamos até quase 1h da manhã", contou Qiu.

O ataque aconteceu no momento em que Zhuhai atrai a atenção da China com a maior exposição de aviação do país, que a cada dois anos apresenta as conquistas aeroespaciais civis e militares do país e onde um novo caça a jato stealth está sendo exibido este ano.

Embora não haja nenhuma indicação de que os dois eventos estejam relacionados, os chineses geralmente escolhem grandes eventos nacionais com cobertura da mídia 24 horas por dia na tentativa de contornar a censura rígida e destacar suas queixas.

Esse foi o segundo incidente desse tipo que ocorreu durante o show aéreo de Zhuhai. Em 2008, pelo menos quatro pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas quando um homem dirigiu um caminhão para o pátio de uma escola lotada durante o show aéreo. A polícia disse que o agressor estava tentando se vingar de uma disputa de trânsito.

(Reportagem de David Kirton, Nicoco Chan e Tingshu Wang em Zhuhai; reportagem adicional de James Pomfret em Hong Kong, Joe Cash, Larissa Liao e Ethan Wang em Pequim)