Cenário para países emergentes é mais desafiador e demanda cautela, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O cenário atual para os países emergentes é mais desafiador do que era esperado no início do ano, disse o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta quarta-feira.

Em evento promovido pela Bradesco Asset Management, Galípolo afirmou ainda que o cenário global atual demanda maior cautela por parte da autoridade monetária.

(Por Fernando Cardoso, texto de Victor Borges; edição de Isabel Versiani)