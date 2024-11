Bombardeiro da época da Guerra Fria aumenta capacidade da China de atacar bases dos EUA

Por David Lague

HONG KONG (Reuters) - Em uma série de jogos de guerra nos mares e nos céus ao redor de Taiwan no mês passado, a China utilizou algumas de suas mais novas aeronaves de ataque, navios de guerra e forças de mísseis. Entretanto, uma das armas mais ameaçadoras usadas nos exercícios foi uma versão atualizada de um bombardeiro que voou pela primeira vez nos primeiros anos da Guerra Fria.

Assim como os Estados Unidos, que ainda contam com versões atualizadas do B-52, um bombardeiro da mesma época, a China modernizou com sucesso seu H-6 movido a jato para continuar voando no Século 21.

Esses bombardeiros foram mostrados na mídia controlada pelo Estado chinês decolando para missões destinadas a intimidar Taiwan como parte dos exercícios de jogos de guerra. Apelidadas de Joint-Sword 2024B pelos militares chineses, as manobras foram um "aviso severo" para as pessoas de Taiwan que buscam a independência, disseram os militares chineses.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan informou que 153 aeronaves militares chinesas, 14 embarcações navais e 12 outros navios foram detectados ao redor da ilha em um período de 25 horas após o início do exercício em 14 de outubro. O ministério também informou que 111 das aeronaves haviam cruzado a linha mediana do Estreito de Taiwan e entrado na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) da ilha.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse à Reuters que "três grupos de três aeronaves H-6" foram detectados operando no espaço aéreo da ilha durante o exercício militar da China. Dois dos grupos "realizaram exercícios de ataque simulado", disse o ministério.

O Ministério da Defesa da China não respondeu às perguntas para esta reportagem.

Algumas versões modernizadas do bombardeiro H-6 da China agora são capazes de lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares, enquanto outros podem transportar vários mísseis anti-navio e de ataque terrestre de longo alcance, de acordo com analistas de defesa e relatórios do Pentágono sobre as Forças Armadas chinesas. Algumas versões podem ser reabastecidas em voo, permitindo que voem de bases na China continental e ataquem alvos nas profundezas do Pacífico Ocidental, onde os EUA têm grandes bases em Guam e em outros lugares.

Questionado sobre os exercícios militares, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a ilha está usando "vigilância conjunta de inteligência para acompanhar os movimentos das Forças Armadas comunistas em torno de Taiwan", além de enviar "forças aéreas, marítimas e de mísseis para responder conforme apropriado para garantir a defesa e a segurança nacional".

O Major Pete Nguyen, porta-voz do Pentágono, disse que os EUA estão "preparados para responder a qualquer ameaça e proteger a pátria". O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, "sempre disse que não acredita que um conflito com a RPC (República Popular da China) seja iminente ou inevitável", disse Nguyen em resposta a perguntas.

Pequim afirma que Taiwan é parte da China e não descartou o uso da força para colocar a ilha sob seu controle. Os líderes do Taiwan democraticamente governado rejeitam essas reivindicações de soberania.

As capacidades militares da China estão no centro das atenções, já que as tensões com os EUA continuam altas com o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos. Em uma demonstração de suas crescentes proezas militares, a China exibiu seu caça furtivo J-35A na feira do setor aéreo realizada em Zhuhai nesta semana.