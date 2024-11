Bolsas da Europa ensaiam recuperação com noticiário de empresas, à espera do CPI dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quarta-feira, favorecidas pelo noticiário de empresas e ensaiando recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,19%, a 503,17 pontos.

Depois de oscilarem na abertura do pregão, os mercados acionários da Europa assumiram viés levemente positivo em reação a notícias corporativas.

Em Frankfurt, a ação da Siemens Energy avançava 17,4% no horário acima, após a empresa alemã de tecnologia de energia elevar projeção para sua margem de lucro, enquanto a da RWE, maior distribuidora de energia elétrica da Alemanha, tinha robusta alta de 7,8%, depois de anunciar uma recompra de ações de até 1,5 bilhão de euros.

Já em Amsterdã, a holandesa Just Eat Takeaway saltava mais de 22%, após a maior empresa europeia de delivery de refeições fechar um acordo para a venda de sua unidade americana Grubhub para a startup Wonder, por um valor líquido de US$ 50 milhões.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para números mais recentes da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos. Desde setembro, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) cortou seu juros em duas ocasiões, em um total de 75 pontos-base.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,32%, a de Paris avançava 0,37% e a de Frankfurt ganhava 0,43%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,59%, 0,39% e 0,55%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires