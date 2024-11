BC ainda fará dois leilões de linha nesta quarta-feira com oferta total de US$4 bi, após cancelamento

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central informou em comunicado que ainda realizará dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta-feira com oferta total de 4 bilhões de dólares, após cancelar os leilões agendados para mais cedo devido a "problemas operacionais".

Segundo o comunicado do BC, o leilão de linha A, com oferta de 2 bilhões de dólares, terá como data de recompra pelo BC o dia 2 de abril de 2025. Já o leilão de linha B, com oferta de 2 bilhões de dólares, terá data de recompra em 2 de julho de 2025.

O leilão de linha A ocorrerá das 12h15 às 12h20, enquanto o leilão de linha B ocorrerá das 12h35 às 12h40.

Dois leilões de linha na mesma oferta haviam sido anunciados pelo BC na véspera e estavam marcados para acontecer das 10h30 às 10h35 desta quarta-feira, mas foram cancelados por "problemas operacionais".

(Por Fernando Cardoso)