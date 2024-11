Basílica de São Pedro entra na era da inteligência artificial para comemorações do Jubileu

A Basílica de São Pedro entra no mundo virtual com o projeto denominado "A Basílica de São Pedro: AI-Enhanced Experience", produzido em parceria com a Microsoft. Das profundas grutas do subterrâneo ao ponto mais alto da cúpula da igreja, mais de 400.000 mil imagens digitais foram processadas por inteligência artificial para oferecer uma visita virtual ao público, a partir de 2025.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

O projeto, iniciado há quase dois anos, é uma parceria entre a Fábrica de São Pedro do Vaticano e a empresa fundada por Bill Gates. As gravações, realizadas durante três semanas, usaram câmeras, drones, laser e uma sofisticada tecnologia para criar um modelo 3D ultrapreciso da igreja mais famosa da cristandade. O laboratório "AI for Good Lab" da Microsoft elaborou dados de fotogrametria da equipe francesa Iconem, aperfeiçoando as imagens com precisão milimétrica. São bilhões de pequenos pontos no espaço digital.

"É literalmente um dos projetos tecnologicamente mais avançados e sofisticados do gênero nunca realizado antes", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, durante a coletiva de apresentação no Vaticano, no início da semana.

"Esta parceria, que une instituições e inovação tecnológica, criou uma experiência memorável para todos aqueles que querem aprofundar a história e o significado deste lugar extraordinário. Geramos, também para as gerações futuras, um modelo da Basílica Vaticana que viverá para sempre" afirmou Smith.

"Decodificar para o homem de hoje, com a ajuda da tecnologia digital, o entrelaçamento de história, arte e espiritualidade que tornam a basílica única no mundo", comentou o arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fábrica de São Pedro.

Quem não puder estar em Roma para o Jubileu 2025 poderá visitar o mais importante edifício religioso do catolicismo acessando um site na internet. Graças a um modelo digital é possível perceber detalhes em 3D como ninguém nunca viu.

Exposições imersivas

Além da experiência virtual, que estará online em 2025, haverá uma imersão presencial. O Vaticano preparou duas exposições em lugares inéditos da Basílica de São Pedro que permitem que os visitantes conheçam a história do local desde o Império Romano, passando pela sua primeira construção ordenada pelo Imperador Constantino no quarto século, até o edifício como a vemos hoje, com a grande cúpula.

A exposição denominada "Pétros Ení", que significa "Pedro está aqui", foi inspirada em uma inscrição encontrada nas escavações durante a década de 1950, no espaço venerado como o túmulo de São Pedro. O itinerário expositivo desenvolve-se em torno da figura deste santo e primeiro papa da Igreja Católica, além de contar a história da Basílica. A cúpula projetada pelo artista Michelangelo ergue-se exatamente sobre o lugar onde Pedro foi sepultado por volta do ano 67.

Passeio no teto da Basílica

O percurso inclui um passeio no terraço situado no teto da Basílica. Na parte exterior, do lado da abóboda oeste, são projetadas imagens de afrescos, mosaicos e outros detalhes que mostram a riqueza artística da maior igreja do mundo. Sob a abóbada da Capela dos Santos Miguel Arcanjo e Petronila, duas salas octogonais foram transformadas em espaços expositivos envolventes. O itinerário desenvolve-se em torno da figura de São Pedro e da história da Basílica.