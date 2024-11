B3 tem lucro dentro do esperado no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 publicou nesta quarta-feira lucro líquido de 1,2 bilhão de reais, crescimento de 12% sobre o desempenho de um ano antes e um resultado que ficou dentro do esperado pelo mercado, segundo dados da Lseg.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 1,26 bilhão de reais para a B3 no terceiro trimestre.

A operadora da bolsa de valores de São Paulo teve receita líquida de 2,4 bilhões de reais de julho ao final de setembro, avanço anual de 8,3%.

A companhia apurou despesas de 831,1 milhões de reais, uma queda de 8% devido "principalmente ao término da amortização dos intangíveis reconhecidos na combinação com a Cetip", segundo balanço.

Da conta de despesas, excluindo pessoal, a maior parte se deve ao item processamento de dados, que consumiu 164 milhões de reais, um avanço de 20% explicado por intensificação do uso pela B3 de serviços de computação em nuvem, aceleração na entrega de projetos e reajustes de contratos.

A B3 enfrenta a perspectiva de lançamento de uma nova operadora de bolsa de valores no Brasil, que pretende lançar serviços no Rio de Janeiro no próximo ano.

(Por Alberto Alerigi Jr.)