Azzas 2154 tem lucro de R$164 mi no 3° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154, resultado da combinação entre Arezzo&Co e Grupo Soma, apurou lucro líquido recorrente de 163,8 milhões de reais no terceiro trimestre, um recuo de 28,6% ano a ano em base "pro forma", que considera os resultados combinados das empresas nos trimestres anteriores à fusão.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do período totalizou 476,8 milhões de reais, crescimento de 4,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, também em base pro forma, com a margem caindo de 16,9% um ano antes para 15,7% no terceiro trimestre.

A empresa também destacou que o lucro líquido foi impactado pela aprovação da lei 14.789/2023, que entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano, que tributa IR e CS sobre subvenções de ICMS.

Excluindo os efeitos relacionados a tal questão tributária, o lucro líquido recorrente da Azzas 2154 seria de 250,4 milhões de reais no terceiro trimestre.

Os resultados são as primeiras informações financeiras divulgadas após a combinação de negócios.

(Por Patricia Vilas Boas)