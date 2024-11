Até 2026, SP terá 100% do CAR validado, diz secretário

São Paulo, 13 - O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, informou nesta quarta-feira, 13, que o Estado de São Paulo já validou 80 mil Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e pretende, até 2026, analisar e validar 100% desses cadastros. A informação foi divulgada durante o Estadão Summit Agro, que ocorre hoje em São Paulo. "Quando assumi, havia apenas 27 mil cadastros validados."Piai destacou também que o agronegócio de São Paulo exportou 11,2% mais em valor entre janeiro e outubro deste ano ante igual período de 2023. "Tivemos no período mais de US$ 21 bilhões de superávit." Ele acrescentou que, enquanto o PIB paulista cresceu 11,2% no período, o do Brasil cresceu 1,6%. "São Paulo está exportando pela primeira vez mais do que Mato Grosso", acrescentou, referindo-se ao agronegócio. Citou também que o Estado conseguiu recuperar, até o momento, 1,3 milhão de hectares de pastagens degradadas e que o Pontal do Paranapanema, "anteriormente uma região marginalizada", representa, hoje, "a nova fronteira agrícola paulista". "Há, inclusive, uma grande usina sucroenergética que está plantando milhares de hectares de cana lá." Segundo Piai, com a regularização fundiária na região, "agora há segurança jurídica para investir". "Já titulamos metade dos assentados do Estado e até o fim do governo de Tarcísio de Freitas todos terão título de terra."