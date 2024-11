Americanas reconhece como receita desconto em dívidas e tem lucro de R$10 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Americanas publicou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 10,3 bilhões de reais no terceiro trimestre, em um resultado recheado de efeitos gerados pelo plano de recuperação judicial da rede de varejo.

A companhia afirmou que o resultado positivo bilionário obtido entre julho e setembro decorreu entre outros fatores de "reconhecimento como receita financeira dos 'haircuts' gerados no momento da quitação de dívidas concursais com credores financeiros e reversão de juros e atualizações monetárias".

Um ano antes, a rede de varejo teve prejuízo de 1,63 bilhão de reais, segundo resultado reapresentado citado pela empresa nesta quarta-feira.

A Americanas teve receita líquida praticamente estável ano a ano (+0,6%), a 3,2 bilhões de reais, com o faturamento de varejo físico e digital subindo 4,9% na mesma base.

As vendas no conceito "mesmas lojas", importante indicador de desempenho financeiro no varejo, cresceram 13,6% no terceiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A empresa afirmou que desconsiderando "o efeito da queda das vendas de itens de tíquete mais alto, os quais descontinuamos, as vendas mesmas lojas teriam sido aproximadamente três pontos percentuais maiores".

A Americanas também disse que o fechamento de lojas com baixo desempenho de vendas e rentabilidade também apoiou a métrica de mesmas lojas, e que já iniciou a busca por novos pontos com "melhor potencial de rentabilidade".

"Analisamos detalhamente a performance de cada uma das lojas e concluímos que existe um grupo que não reverteria resultados nem após a implementação das novas estratégias", disse. A Americanas fechou 21 lojas no terceiro trimestre, encerrando setembro com uma base de 1.601 pontos ante 1.678 um ano antes.

O resultado é o primeiro divulgado pela Americanas após capitalização e pagamento de credores. A companhia encerrou o trimestre com dívida bruta de 1,7 bilhão de reais, após reperfilamento dos credores financeiros, ante 45,2 bilhões de reais em junho deste ano, fechando o período com um caixa líquido de 482 milhões de reais.

(Por Patricia Vilas Boas)