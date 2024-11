Allos reverte prejuízo no 3º tri com crescimento em vendas

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de shopping centers Allos teve lucro líquido de 105,3 milhões de reais no terceiro trimestre, contrapondo prejuízo de 10,5 milhões apurado no mesmo período de 2023 em base "proforma", que aplica as participações atuais às bases históricas para melhor comparabilidade.

A empresa, maior do setor no país, vendeu totalmente ou parcialmente participações em onze shoppings do terceiro trimestre de 2023 até o final de setembro deste ano, mostrou relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

O dado, que exclui ajuste com aluguel linear, se compara a uma expectativa média de lucro de 151,8 milhões de reais para a Allos no período, de acordo com estimativas de analistas compiladas pela Lseg.

Na mesma relação, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Allos totalizou 468 milhões de reais nos três meses encerrados em setembro, uma alta de 6,6% no comparativo anual. A margem, por outro lado, recuou de 74,1% para 72,8%.

O lucro no período segue um avanço nas vendas mesmas lojas de 6,2%, contra 3,5% um ano antes, com crescimento nas vendas totais (+8%) e redução do custo de ocupação, que passou de 10,8% para 10,4%.

O desempenho positivo em vendas foi atribuído pela companhia às "ações de qualificação de mix e gestão de portfólio" no trimestre, afirmou a Allos no balanço.

A companhia, que até o final do trimestre detinha participação em 46 shopping centers, terminou setembro com uma taxa de ocupação de 96,4%, acima dos 95,7% de um ano antes, totalizando 1,291 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) própria.

A Allos anunciou este mês vendas de participações em quatro shoppings: 20% do Carioca Shopping e 10% do Shopping Tijuca, ambos no Rio de Janeiro, 50% do Rio Anil Shopping, no Maranhão, que corresponde a sua fatia total no ativo, e 9,9% do Plaza Sul, em São Paulo. Os desinvestimentos somam 579,2 milhões de reais.

O fluxo de caixa operacional (FFO) da Allos atingiu 307,2 milhões de reais no trimestre passado, crescimento de 27,7%, com o FFO por ação avançando 37,2%, apoiado na melhora operacional e na continuidade das recompras de ações da empresa.

"Fechamos o período com saldo de caixa de quase 6 bilhões de reais e um balanço confortável para analisar oportunidades de investimento alinhadas à estratégia da companhia", afirmou a diretora financeira da Allos, Daniella Guanabara.