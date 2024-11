Agricultores franceses farão protestos contra acordo UE-Mercosul na próxima semana

PARIS (Reuters) - Agricultores franceses estão planejando protestos a partir de segunda-feira para se opor ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, dizendo que o aumento das importações da América do Sul prejudicará a agricultura da UE, disse o chefe do maior lobby agrícola da França, o FNSEA, nesta quarta-feira.

Isso ocorre no momento em que os agricultores da Bélgica convocaram manifestações perto da sede da UE em Bruxelas nesta quarta-feira.

"Esse acordo comercial, que liga parte dos estados sul-americanos à Europa, corre o risco de ter consequências dramáticas para a agricultura", disse Arnaud Rousseau, da FNSEA, à rádio France Inter.

"Portanto, estaremos em todas as regiões a partir de segunda-feira, por alguns dias, para fazer com que a voz da França seja ouvida no momento do G20 no Brasil, e esperamos que todos os países europeus se juntem a nós, porque o assunto não é um país, um assunto francês, é um assunto europeu", acrescentou.

No entanto, os agricultores franceses não pretendem bloquear estradas e rodovias, como fizeram no ano passado, quando a raiva contra a concorrência de importações mais baratas, inclusive da Ucrânia, aliada da UE, e uma carga regulatória levaram a protestos em grande escala em todo o bloco europeu.

"Não estamos aqui para incomodar o povo francês, estamos aqui para dizer a eles que temos orgulho de alimentá-los e que continuamos a produzir na França", acrescentou.

A ministra de Agricultura do país, Annie Genevard, chamou o acordo de livre comércio planejado entre os países sul-americanos e a UE de "um mau acordo", no domingo, pois permitiria a entrada no país de "99.000 toneladas de carne bovina, 180.000 toneladas de açúcar e quantidades semelhantes de carne de aves" e criaria uma concorrência prejudicial para os produtores locais.

As colheitas prejudicadas pelo clima e os surtos de doenças nos rebanhos, juntamente com o impasse político após uma eleição antecipada no início do verão, aumentaram as queixas dos agricultores franceses.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)