Acabar com a escala de trabalho 6x1 é legal, mas é bom ir devagar com o andor, afirmou o colunista José Paulo Kupfer no Análise da Notícia desta quarta (13).

As coisas evoluem, a tecnologia evolui, e hoje não é igual a ontem. Quando foi introduzido o 13º salário, ou como têm falado também, é uma analogia que eu considero razoável, quando acabou a escravidão, também parecia que não ia dar, mas deu, e quer saber, do meu ponto de vista, deu, e deu razoavelmente bem. O 13º hoje, ninguém levanta dúvidas sobre os benefícios que ele trouxe.

No caso desse 6x1, o problema maior é um problema básico da metodologia econômica. Todo mundo pensa com base em uma expressão latina que é usada pelos economistas. Porque é muito complicado você colocar no caldeirão de uma novidade todos os fatores que podem influenciar. A expressão chama-se ceteris paribus, ou seja, tudo vai continuar como era. Se você considerar que de repente, da noite para o dia, você reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36, ceteris paribus vai dar uma confusão.

Kupfer ressaltou que a redução da jornada de trabalho causará menos confusão se a economia estiver crescendo.

A questão é que as coisas se adaptam. Para começar, nós estamos no Brasil, nós estamos falando de 40% da população ocupada. Nós somos 100 milhões, mais ou menos, um número redondo, ocupados entre os trabalhadores e os regidos pela CLT com carteira assinada, ou seja, os que em princípio seriam afetados por uma mudança constitucional que determinasse a redução da carga semanal para 44 horas. Obviamente isso impactará se isso for aprovado, não acredito, todo o mercado de trabalho, evidentemente.

Mesmo os informais, bem ou mal, se referenciam por esse tipo de carteira assinada. Então começa por aí. A segunda coisa que eu acho é o seguinte: se a economia estiver crescendo, estiver num bom ritmo de crescimento, sem muitas oscilações, uma redução da jornada de trabalho vai dar menos confusão, vai dar menos problema. Se a economia estiver quente, estiver funcionando bem, crescendo razoavelmente bem, o problema vai ser menor.

