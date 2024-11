USP volta a liderar ranking da América Latina; veja posição de outras universidades

Após cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) voltou ao topo do ranking de melhores universidades da América Latina da consultoria britânica Times Higher Education, uma das mais conceituadas do mundo. Desde 2019, a universidade vinha perdendo o posto para a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que agora ocupa o quarto lugar. Ao todo, o Brasil tem sete entre as dez melhores universidades da América Latina este ano.

A Universidade de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente, no ranking de 2024. A Unicamp subiu do terceiro lugar para o segundo e a UFRJ, do 11º para o terceiro. A Universidade Estadual Paulista (Unesp), que no ano passado ocupou o décimo lugar, agora ficou em quinto.

Como mostrou o Estadão, no ranking mundial da Times Higher Education, a USP já ocupava a melhor colocação entre as universidades da América Latina em 2023 e, neste ano, a universidade voltou ao Top 200 mundial, depois de 12 anos. A métrica utilizada pela consultoria é diferente nos rankings global e América Latina.

Ao todo, 69 universidades brasileiras foram classificadas pela consultoria, que escreveu que "se você pretende estudar em uma das melhores universidades da América Latina, ir para o Brasil pode ser sua melhor aposta".

O ranking total da América Latina tem 214 instituições, em 16 países. A Colômbia é o segundo país com mais universidades classificadas (38), mas nenhuma delas ficou entre as dez melhores.

Confira o Top 10 melhores universidades da América Latina em 2024:

1º. Universidade de São Paulo (USP);

2º. Universidade de Campinas (Unicamp);

3º. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

4º. Pontifícia Universidade Católica do Chile;

5º. Universidade Estadual Paulista (Unesp);

6º. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ);

7º. Tecnológico de Monterrey, no México;

7º. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

9º. Universidade do Chile;

10º. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).