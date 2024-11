Gel, sérum e creme: como linha L'Oréal Paris reduziu manchas do meu rosto

Estava buscando produtos para reduzir a aparência de algumas manchinhas que tenho na pele por mexer em espinhas (não façam isso em casa!). Minha dermatologista me pediu para usar produtos com niacinamida, então resolvi testar a linha Glycolic Bright de L'Oréal Paris, que possui esse ativo em sua composição, além do ácido glicólico, que ajuda na renovação celular e na estimulação de colágeno —ambos os princípios ativos são anti-manchas.

A linha toda conta com gel de limpeza, sérum, creme diurno e noturno—estou usando todos, todos os dias, há quase dois meses. Abaixo conto o que gostei nos produtos, pontos de atenção e para quem indico.

O que eu gostei

Perfume. Eu adorei o cheirinho dos produtos, principalmente do gel de limpeza. É floral e não sai com facilidade. Fico me sentindo cheirosa toda vez que lavo o rosto.

Rápida absorção. Para mim, é importante que os produtos não fiquem melados na pele, e essa linha consegue fazer isso. Mesmo após o uso do sérum e do hidratante, a pele fica sequinha. Eu ainda acrescento uma camada extra de protetor solar (extra porque o hidratante diário tem FPS 30) e tenho zero problemas com oleosidade.

Preço. Perto do valor de muitos produtos para tratamentos do rosto, a linha toda é bastante acessível. O gel de limpeza, por exemplo, custa cerca de R$ 30. Os hidratantes saem na faixa de R$ 60 e o sérum, R$ 100. Já usei cremes que custavam 10x mais que não tiveram o mesmo efeito na minha pele.

Resultado. A aparência das manchinhas de acne melhoraram depois do uso. Não sei dizer se 77% como a marca promete, mas sinto que reduziram bem. Também senti uma uniformização maior na pele do rosto e uma boa viçosidade.

Rende muito. Tudo - do gel aos hidratantes - rende muito. Bastam poucas gotas do produto para conseguir espalhá-lo no rosto todo.

Pontos de atenção

Pipeta do sérum. Muitas vezes tenho dificuldade de pegar o produto com a pipeta - e de aplicá-lo no rosto também. Sinto que ela é pequena para o tamanho da embalagem.

Para quem indico

Como utilizei a linha completa, não consigo recomendar cada produto individualmente ainda. Mas, para quem busca um tratamento para reduzir as marcas e manchas do rosto, com os benefícios da niacinamida, a linha Glycolic Bright é uma ótima opção.

Combinando os resultados que tive em quase dois meses, com o investimento nos quatro produtos, considero o custo-benefício bem interessante para quem quer investir nessa rotina de cuidados.

