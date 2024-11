Trump escolhe governadora Kristi Noem como secretária de Segurança Interna, dizem fontes

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, para ser a próxima secretária do Departamento de Segurança Interna, informaram na terça-feira duas fontes familiarizadas com a decisão.

Noem, que já foi vista como uma possível companheira de chapa do republicano Trump, está atualmente cumprindo seu segundo mandato de quatro anos como governadora de Dakota do Sul após uma vitória esmagadora na reeleição em 2022. Ela ganhou destaque nacional depois de se recusar a impor obrigatoriedade de máscara em todo o Estado durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, Noem teve alguns meses turbulentos do ponto de vista político este ano.

Ela enfrentou uma reação generalizada em abril deste ano quando escreveu em um livro de memórias que matou a tiros um cachorro "não adestrável" que ela "odiava" na fazenda de sua família. Depois disso, alguns assessores de Trump disseram acreditar que as ações de Noem haviam causado desprestígio aos olhos do ex-presidente na época em que ela ainda era candidata a vice-presidente.

Tanto a campanha de Trump quanto o gabinete de Noem não responderam aos pedidos de comentários fora do horário comercial.

O Departamento de Segurança Interna é responsável por tudo, desde a proteção da fronteira e imigração até a resposta a desastres e o Serviço Secreto dos EUA.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)